“Nossa colaboração com a IBM nos traz um sentimento profundo de confiança e expectativa. O advento do watsonx.ai veio em um momento oportuno, apresentando-se como um catalisador influente. Estamos convictos de que ele vai reforçar nossa busca pelo futuro que imaginamos.”

“Em um ambiente em que a integração com nossos sistemas e a interconexão perfeita com vários softwares são primordiais, o watsonx.ai surge como uma solução convincente. Sua flexibilidade inerente e seus recursos ágeis de implementação, juntamente com um compromisso sólido com a segurança das informações, acentuam seu apelo. ”

“Estamos à beira dessa fronteira tecnológica, ansiosos para explorar as possibilidades ilimitadas apresentadas pelo watsonx.ai e para consolidar nossa parceria com a IBM. À medida que nos dirigimos a esse novo horizonte, temos certeza de que essa colaboração desempenhará um papel fundamental na condução de nossa jornada rumo a uma excelência empresarial sem precedentes e a um crescimento inovador.”



Atsushi Hasegawa

Engenheiro-chefe

Honda R&D