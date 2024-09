A indústria automotiva global está passando por uma grande revolução. O veículo híbrido, elétrico e autônomo está mudando completamente o setor. As expectativas e o comportamento do cliente estão passando por um mar de mudanças. As pessoas esperam mais recursos tecnológicos de seus veículos. Como parte dessa mudança de paradigma, a Honda Cars India Ltd. (HCIL) enfrenta a concorrência não apenas dos concorrentes tradicionais do setor, mas também do domínio da tecnologia, já que os clientes exigem mais da experiência de possuir um automóvel. A HCIL sabia que precisava sustentar e desenvolver seus negócios simultaneamente. Isso exigiria um conhecimento profundo das necessidades reais dos clientes, apoiada por uma plataforma robusta de gerenciamento de clientes.