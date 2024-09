Por meio de sua colaboração com a MaxLogic, a HFL melhorou substancialmente a qualidade das informações disponíveis para suas equipes e clientes, o que está ajudando a tomar decisões melhores.



Roberts confirma: “Nossa compreensão de nossos dados e da forma como os gerenciamos não era ideal quando apresentamos o Maximo pela primeira vez. Originalmente, tínhamos 200 mil ordens de serviço abertas no Maximo; com a ajuda da MaxLogic, reduzimos isso para menos de 20 mil registros ativos. Eles possibilitaram que nossa equipe soubesse exatamente quais dados estamos capturando e mantendo, bem como criasse regras melhores de manutenção em torno deles".

Ele acrescenta: "Esses dados serão fundamentais para construir uma compreensão mais matizada de nosso desempenho, não apenas operacionalmente, mas também financeiramente. No momento, conhecemos nossa margem global, nossos limites e nossos resultados; o que o Maximo adicionará a isso é uma visão altamente granular da lucratividade no nível de site. Com isso, podemos conhecer os custos no nível local e tomar medidas mais direcionadas para controlar os custos no trabalho, o que cria economias importantes para nós e nossos clientes finais".

Essa sólida base de dados e insights somada a processos altamente otimizados em torno da ordem de trabalho e do gerenciamento de contratos, permitirá que a HFL execute um negócio mais enxuto e ágil.

"Estamos muito perto agora de fazer tudo dentro do Maximo", diz Roberts. "Isso não apenas simplifica as coisas para nossas equipes, mas também as ajuda a reagir mais rapidamente quando os planos mudam, o que geralmente fazem em nossa linha de trabalho. Por exemplo, um engenheiro pretende visitar um local do cliente, mas recebe uma chamada de emergência de última hora para outro local, deixando-o indisponível para o trabalho original. Com o Maximo, podemos acompanhar essas mudanças à medida que elas acontecem, para que não sejamos pegos desprevenidos, e podemos orquestrar nossos recursos para minimizar a interrupção do nosso trabalho.

"Da mesma forma, agora que os engenheiros estão gerenciando ordens de serviço em tempo real no Maximo, isso significa que podemos fechar ordens de serviço mais rapidamente e comunicar isso aos clientes em tempo hábil. Quanto mais rápido conseguirmos fazer os trabalhos, melhor, e nossos clientes ficarão muito mais felizes por isso."

No futuro, o Maximo será um trampolim para melhorias e inovações ainda maiores na HFL. Dando continuidade à sua colaboração com a MaxLogic, a empresa pretende introduzir novos recursos de monitoramento inteligente de ativos e manutenção preditiva para aumentar o tempo de atividade dos ativos e a produtividade da força de trabalho.

Roberts conclui: "Uma das coisas mais valiosas que ganhamos no trabalho com a MaxLogic é saber exatamente do que o Maximo é capaz. Agora que conhecemos as possibilidades, estamos ansiosos para usar ainda mais recursos da solução. Isso vai nos ajudar a administrar melhor nossos negócios e oferecer níveis ainda melhores de serviço aos nossos clientes".