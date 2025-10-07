A parceria HEINEKEN-IBM remonta a 2013 e evoluiu de maneiras importantes, até mesmo abordando melhorias fundamentais para maximizar a eficiência. As empresas colaboraram para adotar uma maneira Ágil DevOps de trabalhar na Organização Digital & Tecnologia da HEINEKEN, incluindo a criação de uma estrutura de serviços e entrega Polaris, um framework preparado para o futuro.

Como parte do programa Digital Backbone, as duas empresas também trabalharam juntas para liderar um cenário de TI modular baseado em nuvem híbrida. Juntos, estabeleceram um núcleo SAP S/4HANA global enxuto e limpo na nuvem do Microsoft Azure. Integraram também às melhores plataformas de negócios e a um data lake centralizado para aprimorar ainda mais as capacidades de análise de dados e insights baseados em dados. Desenvolveram juntos uma série de automações com o Terraform e o Red Hat® Ansible® para acelerar os principais processos, incluindo a configuração prévia do sistema operacional, o provisionamento de hardware e máquinas virtuais, o fortalecimento da segurança, a pré-configuração do SAP, a instalação e a restauração do SAP S/4HANA.

A HEINEKEN trabalhou com a IBM® Consulting e outros parceiros de tecnologia para criar e entregar um novo Backbone Digital, que entrou em operação em três operações em Ruanda, Egito e Sérvia em 2024, após um piloto bem-sucedido.

A jornada de transformação de dados foi outro grande empreendimento, começando com o desenvolvimento de blueprints de gerenciamento de dados para harmonizar operações em diferentes empresas operacionais (OpCos) e fortalecer a gestão de dados, arquitetura e rastreamento de linhagem, tornando os dados mais acessíveis e confiáveis. A parceria também estabeleceu uma plataforma de análise de dados de autoatendimento no Azure Data Lake, possibilitando que os usuários corporativos acessem insights em tempo real e recursos avançados de relatórios.

A equipe entregou uma variedade de serviços de dados, incluindo a criação de pipelines de ingestão de dados, arquitetura técnica e expertise em engenharia, com a IBM oferecendo treinamento, gestão de mudanças e suporte para otimização de processos. A HEINEKEN também está fazendo a transição de suas operações de dados de DataOps tradicional para operações de TI impulsionadas por IA (AIOps).

A jornada de transformação de dados gerou o desenvolvimento de um Metadata Hub centralizado que disponibiliza um repositório unificado de metadados e oferece suporte à tomada de decisões. O hub foi projetado com uma abordagem baseada na persona do usuário, adaptando insights para diversos stakeholders. Além disso, a IBM liderou uma iniciativa global de migração de dados em larga escala para a HEINEKEN, garantindo uma transição perfeita e mantendo a integridade dos dados.

A HEINEKEN tem colaborado com a IBM para integrar automação e IA em suas operações digitais por muitos anos, e recentemente começou a aproveitar o IBM Consulting Advantage para configurar assistentes de IA para oferecer vários serviços em movimento. Em colaboração com a Microsoft, a equipe apoiou a HEINEKEN na transformação de seu chatbot inteligente, Hoppy, de um aplicativo de pouco código para um aplicativo pro-code, com várias integrações.