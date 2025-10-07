A metamorfose da HEINEKEN em uma empresa digitalizada e pronta para o futuro
A HEINEKEN, cervejaria celebrada globalmente com mais de 300 marcas distintas e presença em mais de 190 países, priorizou consistentemente a preparação para o futuro em seu roteiro estratégico. Inspirada por essa visão voltada para o futuro, a HEINEKEN, em 2021, apresentou sua Estratégia Evergreen, baseada no crescimento sustentável, inovação digital e resiliência de longo prazo.
No centro dessa estratégia havia uma ambição audaciosa: ser a cervejaria mais bem conectada do mundo. Reconhecendo que essa aspiração só poderia ser realizada por meio da digitalização maior, a HEINEKEN embarcou em uma missão de transformar digitalmente sua interface front-end, modernizando e simplificando seu back-end.
Para criar uma forte “espinha dorsal digital”, a HEINEKEN embarcou em uma jornada abrangente de transformação digital, dedicando-se à digitalização de sua rota até os consumidores, na liberação do valor dos dados, na simplificação e automatização de processos de negócios de ponta a ponta e na construção de um cenário seguro e moderno. Como parte desta iniciativa, a HEINEKEN procurou lidar com seus cenários tecnológicos fragmentados e criar um cenário "flexivelmente integrado", com um núcleo digital enxuto e plataformas de negócios padronizadas baseadas na nuvem.
A parceria HEINEKEN-IBM remonta a 2013 e evoluiu de maneiras importantes, até mesmo abordando melhorias fundamentais para maximizar a eficiência. As empresas colaboraram para adotar uma maneira Ágil DevOps de trabalhar na Organização Digital & Tecnologia da HEINEKEN, incluindo a criação de uma estrutura de serviços e entrega Polaris, um framework preparado para o futuro.
Como parte do programa Digital Backbone, as duas empresas também trabalharam juntas para liderar um cenário de TI modular baseado em nuvem híbrida. Juntos, estabeleceram um núcleo SAP S/4HANA global enxuto e limpo na nuvem do Microsoft Azure. Integraram também às melhores plataformas de negócios e a um data lake centralizado para aprimorar ainda mais as capacidades de análise de dados e insights baseados em dados. Desenvolveram juntos uma série de automações com o Terraform e o Red Hat® Ansible® para acelerar os principais processos, incluindo a configuração prévia do sistema operacional, o provisionamento de hardware e máquinas virtuais, o fortalecimento da segurança, a pré-configuração do SAP, a instalação e a restauração do SAP S/4HANA.
A HEINEKEN trabalhou com a IBM® Consulting e outros parceiros de tecnologia para criar e entregar um novo Backbone Digital, que entrou em operação em três operações em Ruanda, Egito e Sérvia em 2024, após um piloto bem-sucedido.
A jornada de transformação de dados foi outro grande empreendimento, começando com o desenvolvimento de blueprints de gerenciamento de dados para harmonizar operações em diferentes empresas operacionais (OpCos) e fortalecer a gestão de dados, arquitetura e rastreamento de linhagem, tornando os dados mais acessíveis e confiáveis. A parceria também estabeleceu uma plataforma de análise de dados de autoatendimento no Azure Data Lake, possibilitando que os usuários corporativos acessem insights em tempo real e recursos avançados de relatórios.
A equipe entregou uma variedade de serviços de dados, incluindo a criação de pipelines de ingestão de dados, arquitetura técnica e expertise em engenharia, com a IBM oferecendo treinamento, gestão de mudanças e suporte para otimização de processos. A HEINEKEN também está fazendo a transição de suas operações de dados de DataOps tradicional para operações de TI impulsionadas por IA (AIOps).
A jornada de transformação de dados gerou o desenvolvimento de um Metadata Hub centralizado que disponibiliza um repositório unificado de metadados e oferece suporte à tomada de decisões. O hub foi projetado com uma abordagem baseada na persona do usuário, adaptando insights para diversos stakeholders. Além disso, a IBM liderou uma iniciativa global de migração de dados em larga escala para a HEINEKEN, garantindo uma transição perfeita e mantendo a integridade dos dados.
A HEINEKEN tem colaborado com a IBM para integrar automação e IA em suas operações digitais por muitos anos, e recentemente começou a aproveitar o IBM Consulting Advantage para configurar assistentes de IA para oferecer vários serviços em movimento. Em colaboração com a Microsoft, a equipe apoiou a HEINEKEN na transformação de seu chatbot inteligente, Hoppy, de um aplicativo de pouco código para um aplicativo pro-code, com várias integrações.
Na última década, a HEINEKEN e a IBM trabalharam juntas em uma jornada transformadora de cocriação, coexecução e inovação.
Um de seus primeiros empreendimentos, a Transformação Ágil DevOps, cultivou uma cultura de transparência, velocidade e colaboração constantes entre os proprietários de produtos, usuários corporativos de OpCo e equipes de entrega na parceria HEINEKEN-IBM, acelerando conjuntamente a entrega de valor de negócios.
Outro esforço importante e de alto retorno que a empresa empreendeu foi a adoção da nuvem híbrida com o cenário SAP S/4HANA. Isso gerou benefícios significativos, incluindo scripts reutilizáveis para ambientes futuros, maior eficiência e qualidade de implementação e maior produtividade. Vale destacar que o tempo de implementação caiu 95%, passando de 1 a 2 dias para apenas 45 minutos. Além disso, o provisionamento de hardware e máquinas virtuais foi acelerado drasticamente, com o tempo de provisionamento caindo de 10 a 15 dias para menos de 5 minutos. Esses ganhos permitiram uma rápida expansão, um melhor atendimento ao cliente e abriram o acesso a novas formas de trabalhar, posicionando a HEINEKEN para a inovação e agilidade futuras.
A jornada de transformação de dados da HEINEKEN também teve ótimos resultados. Implementando mais de 54 casos de uso de automação, a empresa otimizou o desempenho do armazenamento e do sistema, reduzindo sua pegada de carbono de dados em mais de 500 GB. A crescente automação também ampliou a eficiência operacional e capacitou as equipes a se concentrarem em iniciativas de alto valor.
Guiada pelos princípios da Estratégia Evergreen, a HEINEKEN está impulsionando transformações dedicadas que aproveitam o poder da inovação digital. Fazendo uso de tecnologia, a empresa está proporcionando experiências simplificadas, eficientes e significativas para clientes, fornecedores e funcionários, continuando sua jornada para se tornar a cervejaria mais bem conectada.
A HEINEKEN é a cervejaria mais internacional do mundo. Eles são os principais desenvolvedores e comerciantes de marcas premium e sem álcool de cerveja e cidra. Liderado pela marca Heineken, o grupo tem um portfólio de mais de 340 cervejas e sidras internacionais, regionais, locais e especiais. A HEINEKEN opera cervejarias, maltarias, fábricas de sidra e outras instalações de produção em mais de 70 países.
