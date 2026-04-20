Resiliência em escala para logística de saúde

O HEFAME escolheu a evolução em vez da reformulação. Modernizar a recuperação foi a próxima etapa natural para uma arquitetura na qual a cooperativa confia há mais de duas décadas no IBM Power. Em parceria com a Age2 e a IBM, a HEFAME decidiu fortalecer a resiliência preservando a estabilidade de seus sistemas centrais. O objetivo era claro: transformar um modelo sólido de recuperação no local em um recurso flexível e pronto para a nuvem. Para isso, a equipe ampliou a base comprovada do IBM Power para a nuvem usando o IBM Power Virtual Server, mantendo a continuidade da plataforma e minimizando os riscos de transição. Uma prova de conceito no IBM Cloud simulou a hora mais exigente do HEFAME (aumento da entrada de pedidos e faturamento) e igualou, às vezes excedendo, o desempenho do data center principal, confirmando que não havia comprometimento da estabilidade.

Com essa validação, as equipes finalizaram um projeto construído no IBM Power Virtual Server, combinado com o SAP HANA System Replication para movimentação contínua de dados e ativação previsível e controlada. A Age2 liderou a orquestração, os runbooks e a cadência de ensaios, enquanto a IBM contribuiu com padrões de referência e experiência na plataforma.



Como explica Juan Sanchez Rodríguez, Diretor de Sistemas do HEFAME: "A estreita colaboração entre HEFAME, Age2 e IBM foi um fator decisivo para fazer o projeto avançar. O alinhamento técnico e funcional entre as três equipes garantiu que os objetivos de negócios e os requisitos de tecnologia se unissem em uma solução robusta e bem ajustada."