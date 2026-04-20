Resiliência em escala para logística de saúde

O HEFAME moderniza a recuperação de desastres com o IBM Power Virtual Server para proteger mais de 72.000 pedidos diários
Na distribuição farmacêutica, o tempo é inseparável da confiança. A HEFAME, atendendo a mais de 6.200 farmácias e administrando mais de 300 TB de dados de missão crítica, há muito tempo operava com o rigor esperado de uma das principais cooperativas da Espanha. Mas o ambiente ao seu redor evoluiu: emergências de saúde globais, interrupções causadas pelo clima e ameaças cibernéticas cada vez mais sofisticadas transformaram a continuidade em uma disciplina operacional essencial.
Reconhecendo esse cenário em mudanças, o HEFAME viu uma oportunidade de evoluir sua forte postura de alta disponibilidade para uma abordagem de recuperação capaz de ativar mais rápido, com perda mínima de dados e sem interromper fluxos de trabalho essenciais. A intenção não era corrigir uma deficiência, mas ficar à frente de uma nova realidade operacional, preparando o terreno para uma transformação fundamental.
O HEFAME escolheu a evolução em vez da reformulação. Modernizar a recuperação foi a próxima etapa natural para uma arquitetura na qual a cooperativa confia há mais de duas décadas no IBM Power. Em parceria com a Age2 e a IBM, a HEFAME decidiu fortalecer a resiliência preservando a estabilidade de seus sistemas centrais. O objetivo era claro: transformar um modelo sólido de recuperação no local em um recurso flexível e pronto para a nuvem. Para isso, a equipe ampliou a base comprovada do IBM Power para a nuvem usando o IBM Power Virtual Server, mantendo a continuidade da plataforma e minimizando os riscos de transição. Uma prova de conceito no IBM Cloud simulou a hora mais exigente do HEFAME (aumento da entrada de pedidos e faturamento) e igualou, às vezes excedendo, o desempenho do data center principal, confirmando que não havia comprometimento da estabilidade.
Com essa validação, as equipes finalizaram um projeto construído no IBM Power Virtual Server, combinado com o SAP HANA System Replication para movimentação contínua de dados e ativação previsível e controlada. A Age2 liderou a orquestração, os runbooks e a cadência de ensaios, enquanto a IBM contribuiu com padrões de referência e experiência na plataforma.
Como explica Juan Sanchez Rodríguez, Diretor de Sistemas do HEFAME: "A estreita colaboração entre HEFAME, Age2 e IBM foi um fator decisivo para fazer o projeto avançar. O alinhamento técnico e funcional entre as três equipes garantiu que os objetivos de negócios e os requisitos de tecnologia se unissem em uma solução robusta e bem ajustada."
O HEFAME agora opera com uma janela de recuperação validada de cerca de quatro horas e perda mínima de dados, elevando a recuperação de desastres de uma proteção no papel a um recurso operacional comprovado. Os testes de carga de pico mostraram que os fluxos de trabalho compatíveis com mais de 72.000 pedidos diários são executados de forma confiável na nuvem, reforçando a confiança de que a ativação não comprometerá o serviço. A extensão da arquitetura existente para um modelo baseado na nuvem mantém alinhadas a produção e a recuperação de desastres, simplifica as operações e adiciona independência física do local principal para cenários extremos.
O programa também fortaleceu o modelo operacional: governança de mudanças, documentação e ensaios regulares garantem que cada modificação relevante do sistema seja espelhada no ambiente de recuperação. "Construímos uma cultura baseada em antecipação em vez de reação, dando às nossas equipes uma confiança operacional genuína", resume Sanchez.
Olhando para o futuro, o HEFAME ampliará o escopo de seu ambiente de recuperação, adicionando novos processos e dependências críticos à medida que sua estratégia de resiliência avança.
O HEFAME Group é uma das principais cooperativas de distribuição farmacêutica espanholas, atendendo a mais de 6.200 farmácias, com cerca de 1.200 a 1.300 funcionários e receita de € 1,93 bilhão em 2025. Detém ~12,4% de participação no mercado nacional e opera logística multidrop.
A Age2 é uma IBM Gold Partner sediada na Espanha, fornecendo soluções de nuvem híbrida, infraestrutura, segurança e continuidade. A empresa combina experiência certificada com tecnologias da IBM para entregar projetos personalizados e evolução de plataforma de longo prazo para os clientes.
© Copyright IBM Corporation, abril de 2026.
IBM, o logotipo da IBM e IBM Power, IBM Power Virtual Server, IBM Cloud e SAP HANA System Replication são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em muitas jurisdições em todo o mundo.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.