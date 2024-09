“A Hanzo, fornecedora líder de soluções de conformidade e eDiscovery com IA, aguarda ansiosamente pelas possibilidades da inteligência prática e insights de eDiscovery que o portfólio do watsonx da IBM abre para o setor jurídico e de conformidade corporativa.

As empresas continuam sofrendo para reduzirem o tempo e o custo das análises durante questões jurídicas. Somos fornecedores experientes de tecnologias inovadoras para coleta e gerenciamento inteligentes de dados colaborativos e interativos para clientes corporativos em grande escala. Por isso, estamos animados em estender o potencial transformador da IA generativa e em incorporar tecnologias como o watsonx.ai nas nossas soluções, a fim de gerar, com segurança, uma análise e seleção aprimorada e automatizada dos dados, que lide com o desafio de gerenciar enormes volumes de dados dinâmicos complexos nas áreas jurídicas, RH, profissionais de segurança e TI.”



Don Terry

Diretor de receitas

Hanzo