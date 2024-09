A Hana Financial Group contratou o IBM Services — Technology Support para fornecer serviços integrados de suporte a vários fornecedores. O grupo IBM Services na Coreia ajudou a empresa a padronizar e unificar os sistemas de manutenção de TI de 11 de suas afiliadas, usando processos comprovados de gerenciamento de projetos para entrega de serviços, gerenciamento de fornecedores e geração de relatórios. A equipe de suporte a vários fornecedores da IBM trabalha diretamente no escritório da Hana Financial Group e, portanto, pode adotar uma abordagem proativa para a manutenção, identificando possíveis problemas antes que eles causem downtime.

De acordo com o contrato, a equipe da IBM fornece um único ponto de contato para o data center de vários fornecedores da empresa. A equipe da IBM também fornece um único contrato e faturas consolidadas, o que simplifica os processos de administração e manutenção de equipamentos.

O grupo IBM também armazena peças usadas com frequência no data center remoto da empresa para minimizar os tempos de reparo caso seja necessária uma peça de reposição.

A equipe da IBM fornece uma solução de gerenciamento de chamadas para ajudar a lidar com erros do sistema. A solução de gerenciamento de chamadas fornece insights sobre o tratamento de problemas e os processos de gerenciamento de fornecedores, desde o momento em que o problema é relatado até sua resolução. O grupo IBM também implementou um escritório de gerenciamento de projetos, que fornece respostas imediatas às perguntas, ajuda a treinar a equipe em questões de TI e ajuda a redefinir as operações de governança, resgate e recuperação com a equipe da Hana Financial Group.