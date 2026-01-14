Como a principal organização de distribuição do sul da Itália, o Gruppo Megamark abastece uma rede de mais de 500 supermercados. Em um negócio em que o frescor é essencial, manter sistemas de refrigeração, ponto de venda e outros sistemas críticos operando de forma contínua é fundamental para a satisfação do cliente e a segurança alimentar. No entanto, com centenas de lojas e múltiplos parceiros de manutenção, a Megamark precisava de uma forma mais inteligente de gerenciar a manutenção em toda a sua rede, que permitisse acompanhar o desempenho dos fornecedores, simplificar fluxos de trabalho e reduzir o downtime.

Margareth Di Molfetta, diretor executivo de TI do Gruppo Megamark, afirma: “Nosso sistema anterior de gestão de ativos não oferecia flexibilidade suficiente para projetar fluxos de trabalho, automatizar processos, colaborar com fornecedores ou gerar relatórios úteis. Era difícil monitorar o andamento das ordens de serviço, acompanhar os tempos de resolução de falhas ou implementar estratégias para otimizar a execução dos trabalhos de manutenção.”