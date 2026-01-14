O Gruppo Megamark transforma a manutenção de lojas e o gerenciamento de fornecedores com o IBM® Maximo
Como a principal organização de distribuição do sul da Itália, o Gruppo Megamark abastece uma rede de mais de 500 supermercados. Em um negócio em que o frescor é essencial, manter sistemas de refrigeração, ponto de venda e outros sistemas críticos operando de forma contínua é fundamental para a satisfação do cliente e a segurança alimentar. No entanto, com centenas de lojas e múltiplos parceiros de manutenção, a Megamark precisava de uma forma mais inteligente de gerenciar a manutenção em toda a sua rede, que permitisse acompanhar o desempenho dos fornecedores, simplificar fluxos de trabalho e reduzir o downtime.
Margareth Di Molfetta, diretor executivo de TI do Gruppo Megamark, afirma: “Nosso sistema anterior de gestão de ativos não oferecia flexibilidade suficiente para projetar fluxos de trabalho, automatizar processos, colaborar com fornecedores ou gerar relatórios úteis. Era difícil monitorar o andamento das ordens de serviço, acompanhar os tempos de resolução de falhas ou implementar estratégias para otimizar a execução dos trabalhos de manutenção.”
O Gruppo Megamark escolheu o IBM Maximo Application Suite para gerenciar todos os aspectos de seus processos de manutenção, incluindo a gestão de ativos das lojas, o gerenciamento financeiro dos trabalhos de manutenção, o monitoramento de status em tempo real, o inventário de peças de reposição e os acordos de nível de serviço com fornecedores.
A Megamark trabalhou com a ELMI, uma integradora de sistemas italiana de destaque e especialista em gestão de ativos, para executar uma prova de conceito com o IBM Maximo. Em seguida, a ELMI e a Megamark desenvolveram uma solução em escala completa na nuvem proprietária da Megamark.
Desde a entrada em operação, a ELMI e a Megamark continuaram a aprimorar a solução, simplificando os fluxos de trabalho tanto para as lojas quanto para os fornecedores. “O Maximo é extremamente personalizável, o que nos permite adotar funcionalidades de forma gradual e evoluir continuamente a solução”, afirma Margareth Di Molfetta. “A experiência e as qualidades técnicas e pessoais da equipe da ELMI foram decisivas para o sucesso do projeto.”
Hoje, a Megamark conta com um catálogo completo de todos os ativos em aproximadamente 140 lojas, com fluxos de trabalho que facilitam às lojas solicitar serviços de manutenção e aos parceiros de manutenção executá-los. Todo o processo é transparente e rastreável, desde as solicitações iniciais de manutenção até os pagamentos aos fornecedores.
“Podemos monitorar o status de todos os nossos ativos em tempo real e planejar e automatizar a manutenção preventiva e corretiva”, explica Margareth Di Molfetta. “Também conseguimos analisar volumes, prazos e custos dos trabalhos de manutenção para avaliar o desempenho dos nossos ativos.”
A solução Maximo inclui um portal seguro para fornecedores que aprimora a colaboração entre a Megamark e seus parceiros de manutenção. Os dashboards fornecem insights sobre os custos de manutenção por loja e por categoria de ativo, acompanham os tempos médios de resolução e destacam indicadores de confiabilidade e tendências de falhas.
Margareth Di Molfetta conclui: “O IBM Maximo reduziu significativamente o tempo necessário para gerenciar solicitações de serviço com nossos fornecedores e gerou economias expressivas de custos.”
O Gruppo Megamark é líder no setor de distribuição no sul da Itália, com uma rede de mais de 500 supermercados próprios e afiliados nas regiões de Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calábria. Com marcas como Famila, Dok Supermercati, Sole 365, Ottimo e lojas de conveniência A&O, o grupo alcançou vendas de EUR 3,2 bilhões em 2024.
Fundada em 1985, a ELMI é uma integradora de sistemas de destaque, oferecendo consultoria especializada para apoiar empresas privadas e públicas no desenvolvimento de projetos inovadores. Com forte foco em P&D e parcerias tecnológicas com líderes globais como a IBM, a ELMI cria soluções avançadas que geram valor duradouro para os negócios.
