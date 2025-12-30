A GlassHouse Systems ajuda um varejista a simplificar as implementações e reduzir os custos com o IBM Power Virtual Server
Não é surpresa que a tecnologia impulsiona o varejo moderno. Mas quando os sistemas atrasam, os negócios também sofrem. Para manter o controle neste cenário digital, as empresas precisam reagir rapidamente a possíveis gargalos.
Um varejista líder em peças automotivas com centenas de locais nos Estados Unidos criou uma infraestrutura personalizada de gerenciamento de ponto de venda e depósito para compatibilidade com as operações de nível de loja. Embora inicialmente esses sistemas fossem confiáveis e adaptados às necessidades do varejista, o processo de implementação foi lento e consumia muitos recursos, muitas vezes levando várias semanas ou até meses para integrar uma única nova loja. Esse atraso criou um bloqueio que aumentou os custos operacionais, ameaçando as metas agressivas de expansão da empresa.
O varejista de peças automotivas precisava de uma maneira de centralizar sua infraestrutura, simplificar as implementações e reduzir o tempo e as despesas associadas ao escalonamento. Ao mesmo tempo, a empresa precisava garantir uma proteção robusta dos dados corporativos e no nível da loja.
Esses desafios levaram a empresa a explorar as estratégias de modernização, o que significou encontrar um parceiro confiável para ajudá-la a crescer de forma mais rápida, inteligente e segura.
Para superar atrasos na implementação e o aumento dos custos, o varejista fez uma parceria com a GlassHouse Systems, um confiável parceiro de negócios Platinum da IBM especializado em soluções de nuvem híbrida e cibersegurança. Alex Talmor, presidente da GlassHouse Systems, comenta: "Nosso cliente precisava de uma plataforma estável, escalável e flexível para suportar o rápido crescimento em todo o país com confiança. Como líder global em serviços de [fornecimento do IBM] Power Virtual Server, ajudamos as organizações a estender seus ambientes para a nuvem e usar sua maior agilidade. Os recursos do IBM Power Virtual Server, combinados com o conhecimento especializado da GlassHouse Systems, permitem que as empresas recuperem o foco em seus próprios serviços e iniciativas de crescimento."
O IBM Business Partner migrou os sistemas anteriores do varejista de sua infraestrutura locais para o IBM Power Virtual Server on IBM Cloud. A solução foi implementada em duas regiões (Washington, DC e Dallas), com replicação para backup e recuperação de desastres. Ao migrar para a nuvem híbrida, o varejista conseguiu centralizar sua infraestrutura, melhorar a escalabilidade e reduzir a latência. O IBM Power Virtual Server também ofereceu a flexibilidade e o desempenho necessários para acelerar a integração de lojas.
"Na GlassHouse Systems, construímos nossa reputação ao longo de 30 anos como IBM Platinum parceiro de negócios, fornecendo soluções de nuvem híbrida e cibersegurança de ponta a ponta. Nosso profundo conhecimento especializado em tecnologias IBM nos permite reduzir riscos e acelerar o time to value para nossos clientes", disse Talmor. A implementação colaborativa não só lidou com os desafios atuais do varejista, mas também lançou as bases para o crescimento futuro
Após a migração para o IBM Power Virtual Server, o varejista de peças automotivas melhorou drasticamente sua capacidade de expandir sua presença em todo o país. O tempo de integração de cada nova loja caiu de semanas ou meses para minutos, permitindo uma rápida implementação em várias regiões. Além disso, o varejista reduziu os custos de infraestrutura em mais de 40%, melhorando a resiliência de dados e os recursos de recuperação de desastres. Esses ganhos operacionais os posicionaram para competir de forma mais eficaz no mercado de peças automotivas.
"Olhando para o futuro, estamos focados em ajudar os clientes a expandir sua adoção do IBM Cloud, integrando cargas de trabalho adicionais, aprimorando a segurança e garantindo a resiliência de dados", continua Talmor, "Com a integração do IBM Power Systems, estamos animados para ajudar mais clientes reduzem os custos e aumentam a disponibilidade de suas aplicações críticas."
Com a GlassHouse Systems e a IBM como parceiros de tecnologia contínuos, o varejista está bem preparado para continuar transformando sua infraestrutura e oferecendo maior valor aos clientes.
Fundada em 1993 e sediada na América do Norte, a GlassHouse Systems (GHS) projeta, implementa, gerencia e protege infraestruturas de TI corporativas tanto no local quanto na nuvem. A GHS é um parceiro de negócios IBM Platinum, atendendo clientes dos setores público e privado em todos os setores, que incluem finanças, serviços públicos, educação e fabricação.
