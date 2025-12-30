Não é surpresa que a tecnologia impulsiona o varejo moderno. Mas quando os sistemas atrasam, os negócios também sofrem. Para manter o controle neste cenário digital, as empresas precisam reagir rapidamente a possíveis gargalos.

Um varejista líder em peças automotivas com centenas de locais nos Estados Unidos criou uma infraestrutura personalizada de gerenciamento de ponto de venda e depósito para compatibilidade com as operações de nível de loja. Embora inicialmente esses sistemas fossem confiáveis e adaptados às necessidades do varejista, o processo de implementação foi lento e consumia muitos recursos, muitas vezes levando várias semanas ou até meses para integrar uma única nova loja. Esse atraso criou um bloqueio que aumentou os custos operacionais, ameaçando as metas agressivas de expansão da empresa.

O varejista de peças automotivas precisava de uma maneira de centralizar sua infraestrutura, simplificar as implementações e reduzir o tempo e as despesas associadas ao escalonamento. Ao mesmo tempo, a empresa precisava garantir uma proteção robusta dos dados corporativos e no nível da loja.

Esses desafios levaram a empresa a explorar as estratégias de modernização, o que significou encontrar um parceiro confiável para ajudá-la a crescer de forma mais rápida, inteligente e segura.