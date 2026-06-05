A General Assembly unifica as operações globais de mídia com IA

MINT e IBM watsonx.ai proporcionam uma economia de 20% ao simplificar planejamento, orçamento e relatórios
A General Assembly é uma organização global de educação e treinamento em tecnologia que atende consumidores, empresas e governos. À medida que suas operações de marketing se expandiam entre regiões, canais e linhas de receita, a complexidade aumentava e os processos existentes tinham dificuldades para acompanhar esse ritmo.
Planejamento, orçamento, relatórios e conciliação financeira dependiam de planilhas e de um esforço manual significativo. Taxonomias regionais inconsistentes impediam comparações de desempenho confiáveis, e a coordenação com mais de 45 agências gerava problemas de controle de versão, além de atrasos nos relatórios. Dados fragmentados forçavam as equipes a tomar decisões reativas com confiança limitada.
Sem transformação, essas restrições ameaçavam a capacidade da General Assembly de controlar os gastos, escalar os investimentos e tomar decisões oportunas e baseadas em dados em nível global. A General Assembly precisava de um sistema capaz de antecipar riscos, orientar decisões e reduzir a dependência humana da coordenação manual.
A General Assembly fez uma parceria com a MINT e a IBM para modernizar as operações de marketing usando uma base de IA governada e pronta para empresas. O IBM watsonx.ai foi selecionado para apoiar a implementação confiável de IA, a escalabilidade global e uma forte governança de dados.
As equipes de tecnologia e go-to-market da IBM colaboraram com a MINT para oferecer uma solução de ponta a ponta que combinava IA corporativa, governança de dados e automação operacional.
A MINT implementou um modelo de dados unificado com taxonomias e definições padronizadas em todas as regiões e linhas de negócios. Usando uma IA agêntica desenvolvida com o IBM watsonx.ai, a solução permitiu o planejamento de mídia impulsionado por IA, previsões baseadas em cenários e controle proativo do orçamento. “Nossa parceria com a IBM e o uso do watsonx.ai permite que a MINT forneça IA agêntica e governada que ajuda clientes como a General Assembly a operar com maior confiança, velocidade e controle financeiro, disse Mark Polyak, diretor de produtos e tecnologia da MINT.
Os fluxos de trabalho de alto volume (especialmente o rastreamento de orçamento e a conciliação financeira) foram automatizados, substituindo processos manuais de planilha por fluxos de trabalho repetíveis e governados. Essa mudança permitiu que a General Assembly migrasse de relatórios reativos para a tomada de decisão assistida por IA e voltada para o futuro, ao mesmo tempo em que escalava globalmente sem aumentar o número de funcionários.
Após a implementação, a General Assembly obteve visibilidade em tempo real sobre os gastos e o desempenho globais. A automação reduziu o esforço manual no planejamento e na geração de relatórios, liberando as equipes para se concentrarem na otimização e nas decisões estratégicas. “A MINT e o IBM [watsonx.ai] nos deram algo que não tínhamos antes: uma visão consistente e confiável de nossas finanças de marketing em todas as regiões, canais e linhas de negócios, disse Jourdan Hathaway, diretor de negócios e marketing da General Assembly. "Ao abandonar as planilhas, taxonomias inconsistentes e relatórios manuais, agora operamos com definições unificadas e fluxos de trabalho estruturados que facilitam muito a migração rápida e a tomada de decisões seguras."
A organização teve uma economia de tempo de 20% entre planejamento e geração de relatórios, eliminou taxonomias regionais fragmentadas e estabeleceu um modelo de dados unificado substituindo taxonomias regionais. O planejamento e a previsão apoiados por IA aumentaram a confiança nas decisões relacionadas ao ritmo de execução e ao orçamento, permitindo ajustes mais rápidos e bem fundamentados.
Com a tecnologia IBM, a experiência da MINT e uma base de IA escalável e governada, a General Assembly está preparada para aumentar o investimento em marketing com maior agilidade, precisão e confiança operacional.
A General Assembly é pioneira global em treinamento tecnológico e soluções de talentos, ajudando indivíduos a iniciar carreiras tecnológicas e permitindo que organizações construam equipes de tecnologia diversificadas e escaláveis em todo o mundo.
A MINT, parceira de negócios IBM Silver, é uma empresa de tecnologia que transforma operações de marketing e mídia por meio de dados unificados, automação e IA agêntica. Construído em plataformas empresariais confiáveis, como o IBM watsonx.ai, a MINT ajuda organizações globais a substituir fluxos de trabalho fragmentados por modelos operacionais governados e escaláveis, que melhoram o planejamento, o controle financeiro e a tomada de decisão.
© Copyright IBM Corporation, maio de 2026
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Exemplos apresentados apenas para fins ilustrativos. Os resultados reais variam conforme as configurações e condições de cada cliente e, portanto, não é possível apresentar os resultados gerais normalmente esperados.