A General Assembly unifica as operações globais de mídia com IA

A General Assembly fez uma parceria com a MINT e a IBM para modernizar as operações de marketing usando uma base de IA governada e pronta para empresas. O IBM watsonx.ai foi selecionado para apoiar a implementação confiável de IA, a escalabilidade global e uma forte governança de dados.

As equipes de tecnologia e go-to-market da IBM colaboraram com a MINT para oferecer uma solução de ponta a ponta que combinava IA corporativa, governança de dados e automação operacional.

A MINT implementou um modelo de dados unificado com taxonomias e definições padronizadas em todas as regiões e linhas de negócios. Usando uma IA agêntica desenvolvida com o IBM watsonx.ai, a solução permitiu o planejamento de mídia impulsionado por IA, previsões baseadas em cenários e controle proativo do orçamento. “Nossa parceria com a IBM e o uso do watsonx.ai permite que a MINT forneça IA agêntica e governada que ajuda clientes como a General Assembly a operar com maior confiança, velocidade e controle financeiro, disse Mark Polyak, diretor de produtos e tecnologia da MINT.

Os fluxos de trabalho de alto volume (especialmente o rastreamento de orçamento e a conciliação financeira) foram automatizados, substituindo processos manuais de planilha por fluxos de trabalho repetíveis e governados. Essa mudança permitiu que a General Assembly migrasse de relatórios reativos para a tomada de decisão assistida por IA e voltada para o futuro, ao mesmo tempo em que escalava globalmente sem aumentar o número de funcionários.