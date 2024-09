A Fossil escolheu o IBM Order Management, um centro centralizado de gerenciamento de inventário e atendimento de pedidos omnicanal que capacita as empresas a tomar decisões mais acertadas sobre como conectar os clientes aos produtos que desejam.

"Entre todas as soluções que analisamos, consideramos que o IBM Order Management proporcionava de maneira mais eficaz os recursos que procurávamos, especialmente em termos de visibilidade de estoque," relembra Heimes. “Alguns membros de nossa equipe já haviam trabalhado com a solução IBM durante funções em outras organizações e suas experiências positivas nos deram a confiança de que isso nos ajudaria a atingir nossos objetivos. Melhor ainda, sabíamos que a solução se integraria perfeitamente ao nosso mecanismo de comércio eletrônico, já que também é baseada na tecnologia IBM.”

Trabalhando em conjunto com uma equipe especializada da IBM, a Fossil configurou o IBM Order Management para suportar suas empresas da América do Norte e Europa, e integrou a plataforma com seu mecanismo de comércio eletrônico IBM WebSphere Commerce, sistema de gestão de depósitos e aplicativos ERP.

"Trabalhar em conjunto com a equipe da IBM foi uma ótima experiência", comenta Glasscock. "Como uma empresa com uma equipe de TI enxuta, tínhamos claro desde o início que queríamos um parceiro experiente para nos dar suporte. A IBM demonstrou um interesse genuíno em nosso negócio e trabalhou lado a lado com os interessados de toda a organização para nos ajudar a determinar a melhor forma de integrar o IBM Order Management aos fluxos de trabalho existentes. A abordagem da equipe da IBM para a gestão da mudança foi refinada e profissional, e seu suporte nos ajudou a acelerar significativamente nosso processo de implantação.

Agora, a Fossil pode transmitir dados de inventário quase em tempo real do IBM Order Management para o IBM WebSphere Commerce e, em seguida, apresentá-los aos clientes por meio de sua vitrine Adobe Experience Manager. Essas mudanças permitem que os compradores vejam quais lojas próximas estão vendendo os produtos desejados, o que ajuda a Fossil a capturar vendas incrementais, especialmente importantes durante períodos cruciais de varejo, como a temporada de festas.

Hoje, a Fossil utiliza o IBM Order Management para oferecer opções abrangentes de compras para os clientes na América do Norte, no Reino Unido e na Europa, incluindo envio a partir da loja, compra online com retirada na loja (BOPIS), devolução de compras online na loja (BORIS) e entrega em casa. A Fossil está atualmente utilizando toda a gama de seus recursos de IBM Order Management na América do Norte e está constantemente lançando a plataforma para suas outras unidades de negócios em todo o mundo.

"Considerando a complexidade dos nossos processos de gestão de estoque, a implementação do IBM Order Management está sendo surpreendentemente eficiente", relata Glasscock. "Quando conversamos recentemente sobre nossas experiências com um grupo de colegas do setor, eles ficaram surpresos por termos enfrentado apenas algumas paralisações de produção de baixa prioridade em toda a implementação do sistema de gerenciamento de pedidos."