Fortune Technology Company

O departamento financeiro tinha que lidar com tarefas complexas e repetitivas. A Fortune Technology é um parceiro sênior de ecossistema de RPA da IBM, e os consultores seniores e pessoal de negócios do departamento financeiro da Fortune Technology mantinham comunicações detalhadas e recorrentes com o cliente. Depois de conhecer as necessidades específicas do cliente, decidiu fornecer ao cliente os serviços de consultoria e implementação do robô financeiro de RPA com base no IBM Cloud Pak for Business Automation. Eles pretendiam organizar e automatizar os processos de negócios para as duas principais linhas de negócios de finanças, incluindo gestão de fundos e contabilidade e gestão de contas e contabilidade.

Em primeiro lugar, no estágio de PoC, um robô capaz de baixar extratos bancários dos sistemas bancários corporativos da Internet foi rapidamente desenvolvido com base no IBM Cloud Pak for Business Automation, que era necessário para entrar automaticamente na página bancária corporativa de Internet banking do Bank of China, selecionar uma conta bancária predefinida e baixar o extrato bancário de um período específico, para verificar a viabilidade técnica do robô de RPA. Após o lançamento do robô capaz baixar extratos bancários dos sistemas corporativos de Internet Banking, ele poupou três horas por dia para o pessoal de negócios do centro de liquidação, dobrou sua eficiência de trabalho e alcançou precisão de 100%.

Em segundo lugar, foi desenvolvido e implantado um robô financeiro sem supervisão para conectar vários sistemas heterogêneos, como os sistemas bancários corporativos da Internet, o sistema de OA, o sistema financeiro, o sistema de gestão de fundos e o sistema fiscal.

Em seguida, os problemas técnicos no gerenciamento unificado de dispositivos USB de vários bancos e login automático foram resolvidos para alcançar a otimização por meio da solução USB HUB bancária de Internet de terceiros.

Finalmente, foram implementados nove robôs financeiros baseados no IBM Cloud Pak for Automation para o cliente, incluindo: o robô para baixar extratos bancários, o robô para lidar com planilhas de posicionamento, o robô para recebimento e contabilidade, o robô para contabilidade de pagamentos, o robô para faturamento e contabilidade, o robô para a aceitação de contas e contabilidade, o robô para o carregamento de reembolso de despesas e contabilidade, o robô para a aplicação e entrada de faturas e o robô para a gestão de notas a receber.

A implementação bem-sucedida de nove robôs financeiros criou um novo modelo de gestão financeira de alta eficiência para o fabricante. Além disso, o cliente gostou muito das funções do IBM Cloud Pak for Business Automation. IBM Cloud Pak for Business Automation é uma plataforma de software de automação inteligente baseada em nuvem simples, fácil de usar, de alta eficiência e estável para empresas e tem excelentes recursos de integração para produtos de automação e várias funções, incluindo uma variedade de IA incorporada, tomada de decisão inteligente, fluxo de trabalho, organização de conteúdo, reconhecimento de documentos, desenvolvimento sem código, machine learning, ferramentas de desenvolvimento de código baixo, análise inteligente etc. Ele permite que os clientes usem tecnologias de automação pré-integradas e ferramentas low-code para projetar, construir e executar aplicativos e serviços de automação em qualquer nuvem. É a melhor opção para as empresas que pretendem construir um novo modelo de trabalho inteligente no futuro.