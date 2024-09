A Paddy Power e a Betfair têm ambientes de tecnologia complexos e dinâmicos. Existem 133 equipes que dão suporte às necessidades de desenvolvimento de aplicações da empresa, com cada equipe sendo composta por sete a 10 pessoas, que enviam mais de 100 alterações por dia para seus sistemas de produção ativos. "As mudanças exigem um tempo de resposta muito curto", diz Beccan. "Precisamos ter a capacidade de rastrear e medir isso, relatar, entender onde podemos ir mais rápido, onde precisamos desacelerar, onde precisamos corrigir nossos processos e onde podemos melhorar."



De acordo com Beccan, o Targetprocess oferece à Flutter esse recurso, fornecendo transparência no trabalho de desenvolvimento e atualizações em tempo real sobre as principais métricas. "Não se trata apenas de qualidade e velocidade", diz ele. "Trata-se de garantir que estamos apoiando as equipes o máximo possível."



Isso inclui garantir que as equipes tenham os recursos necessários para serem bem-sucedidas, bem como garantir que a organização esteja alocando recursos de acordo com as principais prioridades da empresa. "O Targetprocess nos permite ajudar as equipes de entrega a fazer as coisas de forma melhor", diz Beccan. "Somos capazes de identificar gargalos, onde as equipes estão com recursos insuficientes ou sobreutilizados, e onde é necessário mais suporte para histórias de usuários. Isso nos permite conversar com as equipes sobre o que precisamos fazer de diferente para ajudá-las a ir mais rápido, otimizar a utilização da equipe e reduzir o número de erros e bugs em nossos sistemas."



Com o Targetprocess, diz Beccan, as equipes podem inserir dependências internas e externas. Isso permite que a organização analise a demanda entre equipes, crie mapas de calor, rastreie dependências e, no final das contas, avalie o risco e a prioridade. "Acima de tudo, estou mais preocupado com as prioridades", diz ele. "Preciso poder dizer ao meu CIO: 'Essas são as cinco principais coisas com as quais você deve se preocupar agora'."



O Targetprocess permite que as equipes rastreiem a demanda de entrada de trabalho. Por exemplo, quando alguém no Reino Unido cria um novo trabalho ou um item do backlog passa para um projeto ativo, as equipes são designadas para concluir o trabalho. Isso permite que os líderes vejam de onde virá o suporte para cada projeto dentro da organização e tomem decisões informadas.



Além disso, o Targetprocess fornece insights sobre histórias de usuários. Os líderes podem acompanhar a quantidade de esforço que as equipes estão dedicando para concluir cada história de usuário, medir o esforço em relação à complexidade e usar as informações para melhorar a produtividade da equipe de entrega.



"Muitas das informações que obtemos do Targetprocess apoiam como os executivos e as equipes de liderança são capazes de tomar decisões baseadas em dados", diz Beccan. “Onde precisamos aumentar nossas equipes? Onde precisamos trazer mais recursos? Onde temos gargalos em roteiros, prioridades ou recursos?”