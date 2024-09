A pesquisa da empresa a conduziu à Open Connections, um IBM Gold Business Partner, que apresentou uma plataforma robusta de captura e gestão de documentos desenvolvida com base no software de gestão de conteúdo empresarial da IBM.



"Open Connections nos mostrou que o gerenciamento de conteúdo corporativo da IBM poderia nos levar exatamente para onde queríamos", recorda Tom Tierney. "Nós os procuramos com nossos requisitos e uma visão geral de como nossos processos existentes funcionavam, e eles nos ajudaram a enxergar como poderíamos fazer as coisas de forma mais eficiente com as soluções da IBM."



A Fleet Hire Services começou de forma modesta, introduzindo o IBM Datacap e o IBM FileNet Content Manager como base para uma forma mais eficiente e consistente de capturar e armazenar informações sobre locação de veículos. A empresa trabalhou com a Open Connections para integrar as soluções IBM com aplicativos de back-end, incluindo seu sistema de gerenciamento de locação. O IBM Content Navigator oferece uma interface intuitiva de front-end para a nova plataforma de gerenciamento de conteúdo, oferecendo aos usuários de negócios fácil acesso às informações.



Quando entregamos um veículo a um cliente, ele assina um contrato de locação que contém um código de barras, que a Fleet Hire Services analisa. O Datacap extrai automaticamente as principais informações da imagem do documento e as alimenta para o sistema de gerenciamento de locação. Esse processo também aciona uma função de temporizador, que mostra por quanto tempo um veículo específico permaneceu em um determinado status, como "Sendo Entregue" ou "Sendo Coletado", indicando que os documentos ainda não foram devolvidos ao scanner. No futuro, a Fleet Hire Services está considerando a introdução de aplicativos móveis e assinaturas eletrônicas para documentos de contratação, tornando o processo mais rápido e fácil para os clientes.



Expandindo a partir desse sucesso inicial, a Fleet Hire Services posteriormente se associou à Open Connections para estender as soluções de gerenciamento de conteúdo empresarial da IBM por todo o back-office.



"Assim que percebemos o impacto da solução da IBM e da Open Connections em nossos processos de locação de veículos, ficou claro que havia um grande potencial para otimizar várias outras áreas de operações," comenta Tom Tierney. "Nossa experiência apenas demonstra a flexibilidade das soluções da IBM. Enquanto inicialmente as introduzimos para resolver uma necessidade específica, conseguimos adaptar o software para aprimorar muitos outros processos.



"A equipe do Open Connections tem sido a força motriz por trás de toda essa personalização. Nós só temos que chegar a eles com uma ideia ou um problema que queremos corrigir e eles encontrarão uma maneira de fazê-lo funcionar. Ficamos muito impressionados com a qualidade do trabalho que eles entregaram, bem como o suporte e os conselhos deles. Eles foram um recurso inestimável para este projeto."