Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)

A parceria entre a FIS e a IBM começou em 2000 com um grande contrato de terceirização global que exigia que a FIS fornecesse serviços de processamento de cartões na Austrália, na Nova Zelândia, no Reino Unido e na Irlanda. A FIS baseou o sistema de cartão na plataforma de servidor IBM Z para processamento central. Eles escolheram a IBM para fornecer os recursos de processamento de mainframe para executar o contrato, formando um forte relacionamento que hoje chega a quase 20 anos.

Esses serviços são de alto valor e críticos para os negócios operacionais da FIS e fundamentais para os relacionamentos e contratos de terceirização com seus clientes. A IBM foi o único parceiro que poderia desempenhar o papel crítico no planejamento, teste e migração de serviços para a nova infraestrutura em conjunto com as equipes de suporte e aplicativos FIS.

"Temos uma parceria de longo prazo com a IBM que tem sido extremamente bem-sucedida nos últimos 20 anos. A IBM é inigualável na área de serviços de mainframe e foi a escolha lógica para este projeto." Anita LeMaire, FIS

A FIS trabalhou com a IBM para garantir escalabilidade, confiabilidade e continuidade dos negócios excepcionais para sua infraestrutura de sistema de cartões. O sistema de cartões FIS, BASE Global, tem um extenso inventário de componentes configuráveis compartilhados em todas as linhas de produtos para suportar produtos de cartões. Esse design exclusivo garante eficiência operacional e, ao mesmo tempo, acelera drasticamente o tempo de lançamento no mercado de novos produtos e serviços.

Com quase 20 anos de engajamento, a IBM ajudou a FIS a migrar para dois novos data centers de camada 3/4 e implementou novos mainframe, armazenamento, conectividade de rede de fibra e tecnologia de fita virtual nesses sites. Eles migraram e testaram todos os dados, cargas de trabalho de produção e desenvolvimento, e transferiram os ambientes de produção sem problemas e sem impacto para o cliente. A recuperação no IBM Z permitiu que a FIS restabelecesse os serviços essenciais para o site alternativo em questão de minutos, pois a infraestrutura principal foi projetada para retomar rapidamente as funções de missão crítica. A realocação do data center com infraestrutura atualizada permite que o FIS alterne a produção entre os dois locais do data center em datas agendadas para reduzir o tempo de inatividade e mitigar o risco de recuperação após desastres. A IBM também garante que a infraestrutura atenda aos requisitos críticos de auditoria, incluindo PCI DSS, ISO22301, ISO27001 e ASAE3402.

Frequentemente chamado de um dos servidores de negócios mais sofisticados do mundo, o IBM Z oferece integração mista de cargas de trabalho, processamento de altas transações e fornecimento de dados, fornecendo funções aprimoradas para o ambiente operacional sob demanda.

O principal objetivo da parceria foi criar sinergia entre a força da FIS em aplicações e operações terceirizadas e a forte tecnologia de infraestrutura de TI e proeza de gerenciamento da IBM. A parceria alcança consistentemente altos índices de satisfação do cliente, graças à gestão e serviços superiores do cliente e à prestação de serviços consistente. Como parceira preferida da FIS, a equipe da IBM está integrada no local e é capaz manter-se informada sobre seus negócios.