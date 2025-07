O efeito do watsonx Orchestrate foi significativo: uma redução de 75% no tempo de criação de listagens, zero erros de cálculo graças aos cálculos automáticos, cobertura completa do portfólio — sem mais escolhas seletivas — e maior satisfação de corretores e membros devido às listagens sempre precisas.

Em 2025, a FBA ampliou a implementação com uma segunda camada de automação: monitoramento de conformidade legal em tempo real.

Um pipeline noturno de aprendizado de máquina agora verifica todas as listagens ao vivo, sinalizando automaticamente reivindicações de ganhos infundadas ou declarações impróprias de território e royalties. Os alertas são enviados somente para a equipe de conformidade quando necessário, proporcionando tranquilidade sem sobrecarga operacional adicional.

"O watsonx Orchestrate não é apenas nosso analisador de documentos, é nosso cão de guarda de conformidade 24 horas por dia, 7 dias por semana", diz Wall.

Pensando no futuro, a FBA está se preparando para implementar assistentes de IA conversacional usando o framework do watsonx Orchestrate. Esses assistentes darão suporte aos corretores em tempo real, apresentando insights jurídicos, resumindo oportunidades e ajudando a combinar os empreendedores com as franquias certas. Essa próxima evolução ressalta a crença da FBA na automação, não como uma substituta para os humanos, mas como uma amplificadora de sua experiência e impacto.

"Ao reduzir nosso tempo de listagem de quatro horas para uma, liberamos nossa equipe para se concentrar no trabalho de alto valor", conclui Wall.