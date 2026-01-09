As equipes de engenharia são fundamentais para a FactSet, uma empresa líder em dados financeiros, análise de mercado e insights. Essas equipes criam soluções, testam ideias e impulsionam a inovação. Além disso, o acesso aos recursos de nuvem aumentou significativamente a agilidade e uma estratégia de microcontas permitiu que os engenheiros criassem contas de forma rápida e segura. Com o tempo, o ambiente de nuvem da FactSet cresceu para aproximadamente 3.000 contas, a maioria na Amazon Web Services (AWS), tornando o gerenciamento de custos crítico e desafiador. Enquanto os recursos ociosos ocultavam os custos por meio de compras capitalizadas no data center, os recursos não utilizados na nuvem consumiam dinheiro, o que afetava diretamente os resultados financeiros.

A FactSet criou uma ferramenta personalizada para coletar dados de gastos e produzir relatórios, mas faltava transparência prática para os engenheiros e exigia manutenção contínua. Para superar essas limitações e capacitar as equipes, a FactSet buscou uma solução mais escalável e rica em funcionalidades para o gerenciamento dos custos em nuvem.