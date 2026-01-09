FactSet obtém insights praticáveis e melhora as operações de FinOps e as operações de nuvem com IBM Cloudability
As equipes de engenharia são fundamentais para a FactSet, uma empresa líder em dados financeiros, análise de mercado e insights. Essas equipes criam soluções, testam ideias e impulsionam a inovação. Além disso, o acesso aos recursos de nuvem aumentou significativamente a agilidade e uma estratégia de microcontas permitiu que os engenheiros criassem contas de forma rápida e segura. Com o tempo, o ambiente de nuvem da FactSet cresceu para aproximadamente 3.000 contas, a maioria na Amazon Web Services (AWS), tornando o gerenciamento de custos crítico e desafiador. Enquanto os recursos ociosos ocultavam os custos por meio de compras capitalizadas no data center, os recursos não utilizados na nuvem consumiam dinheiro, o que afetava diretamente os resultados financeiros.
A FactSet criou uma ferramenta personalizada para coletar dados de gastos e produzir relatórios, mas faltava transparência prática para os engenheiros e exigia manutenção contínua. Para superar essas limitações e capacitar as equipes, a FactSet buscou uma solução mais escalável e rica em funcionalidades para o gerenciamento dos custos em nuvem.
A busca da FactSet por uma solução substituta levou à plataforma de gerenciamento de custos em nuvem IBM Cloudability, escolhida por sua escalabilidade para lidar com grandes volumes de dados de faturamento, interface de usuário (IU) e experiência do usuário (UX) intuitivas, recursos robustos de autoatendimento e integração perfeita com o ecossistema IBM Apptio. A implementação foi rápida e direta. “Quando vimos a IBM Cloudability pela primeira vez, gostamos. Atendeu à maioria dos nossos requisitos”, disse Hitesh Chitalia. “A facilidade de integrar o sistema de faturamento em nuvem facilitou muito o início e a continuidade.”
A IBM Cloudability imediatamente permitiu que a FactSet importasse dados de faturamento de milhares de contas e mantivesse mapeamentos para divisões e equipes de engenharia. Esse processo proporcionou aos engenheiros insights práticos sobre seus gastos reais e melhorou a colaboração entre FinOps e finanças. Com a transparência estabelecida, a FactSet pôde identificar os geradores de custos, capacitar as equipes para otimizar recursos e estabelecer as bases para práticas avançadas de FinOps.
A IBM Cloudability transformou a forma como a FactSet gerencia os custos da nuvem fornecendo visibilidade profunda e insights praticáveis. Agora, os engenheiros visualizam os gastos e tendências reais, o que permite analisar detalhadamente a gestão de custos compartilhados, identificar anomalias e tomar medidas para reduzir o desperdício. A Cloudability também fortaleceu a colaboração entre finanças, FinOps e liderança de engenharia, promovendo a confiança nos relatórios e permitindo avaliações mensais de nuvem. Segundo Chitalia, “a liderança da área de engenharia adora a transparência que estamos oferecendo e quer ainda mais, porque confia nos dados e vê oportunidades para agir”.
Essa mudança ajudou a FactSet a aumentar a cobertura de instâncias reservadas para RDS de 40% para 90%, maximizando os descontos e melhorando a eficiência de custos. A Cloudability fornece recomendações para adequação de serviços, computação de descontos e automação para remover recursos não utilizados, impulsionando uma otimização adicional. Mais importante ainda, os engenheiros agora têm os dados necessários para tomar decisões informadas. Com essa base, a FactSet se prepara para suas próximas etapas: economia unitária, permitindo a alocação de custos em nível de produto e a tomada de decisão estratégica.
A FactSet é uma empresa de dados financeiros e software com sede em Norwalk, Connecticut. Fundada em 1978, a empresa é especializada em soluções para profissionais de investimentos, fornecendo acesso a dados financeiros e análise de dados que os ajudam a tomar decisões críticas para os negócios. Com 37 unidades em 20 países, a FactSet emprega mais de 12.000 pessoas, atende a 8.200 instituições clientes e mais de 218.000 profissionais de investimento.
