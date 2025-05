A Exostar fez parceria com a IBM para lidar com as complexidades da governança e administração de acesso de terceiros em setores altamente regulamentados. Para superar esse desafio, a Exostar implementou o IBM Verify Identity Governance para estender os serviços prestados pelo Access: One, controlando permissões de acesso refinadas em ambientes no local e na nuvem.

O IBM Verify Identity Governance proporcionou a capacidade de agregar e correlacionar direitos díspares de identidade e acesso, transformando-os em políticas orientadas aos negócios, fáceis de interpretar e gerenciar. Integrado com o Access: One, a solução forneceu uma infraestrutura de governança de identidade completa, projetada em torno de requisitos de negócios em vez de restrições de TI, ajudando a garantir maior flexibilidade e controle.

A Exostar selecionou o IBM Verify Identity Governance devido à variedade de recursos e facilidade de integração. Em particular, a capacidade de criar um adaptador de corretagem bidirecional simplificou o processo de interrogação dos dados de identidade do Access: One por meio dos recursos de análise e modelagem do IBM Verify Identity Governance. A Exostar e a IBM se uniram para implementar a solução, com a Exostar aproveitando os recursos refinados de governança de identidade do IBM Verify para oferecer uma solução diferenciada para o mercado.

Com análise de dados preditiva e prescritiva, o IBM Verify Identity Governance aprimorou o Access: One com insights mais profundos, incluindo compatibilidade com aprendizado de máquina para análise adaptativa, direitos e pontuação de risco que otimizaram os resultados de governança. A abordagem baseada em atividades de negócios do IBM Verify Identity Governance redefiniu a modelagem de separação de tarefas (SoD), mudando das comparações tradicionais de função para função para um framework mais eficaz e orientado à conformidade. A Exostar utilizou as APIs REST do IBM Verify para facilitar uma integração mais profunda e a expansão da governança em todo o ecossistema de clientes da Exostar.

Como resultado, a Exostar pode integrar parceiros de negócios e fornecedores com o Access: One em minutos, fornecendo logon único federado para parceiros e fornecedores, permitindo que os parceiros de negócios administrem seus próprios usuários por meio de administração delegada. E tudo isso pode ser feito com interfaces focadas em negócios que traduzem permissões complexas em business rules fáceis de entender. Fornecidas em parceria com a IBM, as soluções Access: One e IBM Verify Identity Governance oferecem visibilidade incomparável dos direitos de acesso, privilégios e atividades em todas as cadeias de suprimentos, fortalecendo a segurança e centralizando o controle sob um framework de governança unificado.