A indústria dos jogos se estende por diversas plataformas, atendendo a uma ampla gama de clientes, desde smartphones até consoles especializados, passando pelas tradicionais PCs e páginas de mídia social.Essa situação amplia o mercado de entretenimento digital, tornando-o mais complexo do que nunca.O crescimento dos jogos colaborativos ou multijogador, impulsionado em parte pelo boom das redes sociais e pela conectividade à internet constante, tem se mostrado uma proposta lucrativa. Para aproveitar essa vasta oportunidade de crescimento, os desenvolvedores de jogos precisam ser capazes de criar experiências multijogador de alta qualidade, que vão desde jogos de xadrez para dois jogadores até jogos online multijogador massivos (MMOGs). Eles devem projetar e desenvolver esses jogos, além de entregá-los em uma plataforma confiável e escalável, para que os jogadores tenham experiências positivas, independentemente de onde estejam no mundo ou do dispositivo que estão usando. Em 2009, a Exit Games criou a Photon Cloud, uma oferta de software como serviço (SaaS) para o desenvolvimento e hospedagem de jogos multijogador.O modelo SaaS torna a plataforma acessível até mesmo para desenvolvedores de jogos independentes, startups ou estudantes, dando-lhes acesso às mesmas ferramentas disponíveis para os estúdios maiores.Até o momento, a plataforma conta com mais de 490.000 desenvolvedores de jogos registrados em todo o mundo, e mais de 500 milhões de usuários jogam jogos hospedados na Photon Cloud todos os meses, o que a torna a maior nuvem de jogos do mundo. "Queríamos tornar o desenvolvimento de jogos multijogador simples", afirma Christof Wegmann, Fundador e Diretor de Tecnologia (CTO) da Exit Games."No passado, esse tipo de jogo era exclusividade das grandes empresas de desenvolvimento, pois somente elas tinham recursos suficientes para lidar com esse grau de complexidade.Nossa intenção era criar uma solução não só para eles, mas também para os milhares de desenvolvedores individuais e pequenos estúdios de desenvolvimento de jogos que possuem ótimas ideias e grande criatividade. Manter mais de 500 milhões de usuários satisfeitos não é uma tarefa simples. A Exit Games tem a responsabilidade de fornecer aos seus desenvolvedores de jogos um serviço de nuvem confiável e altamente disponível que possa acompanhar os altos níveis de demanda. Caso os jogadores experimentem atrasos ou não consigam acessar seu jogo favorito, é provável que eles parem de jogar, geralmente atribuindo a culpa ao desenvolvedor do jogo.Para evitar esse tipo de reclamação, a disponibilidade da Photon Cloud é fundamental para o sucesso e a reputação de seus clientes. A Exit Games também deve garantir que sua plataforma ofereça escalabilidade e flexibilidade necessárias para incorporar novos recursos e capacidades à medida que a tecnologia de jogos evolui.

“Uma tendência em alta nos negócios de jogos é a adoção da realidade virtual (RV) e da realidade aumentada (RA)", explica Wegmann. "Estamos constantemente introduzindo novos kits de desenvolvimento de software (SDKs) para acompanhar as tendências emergentes, de modo que nossos clientes possam continuar a criar jogos inovadores e experiências imersivas que atrairão a atenção dos jogadores." Wegmann e sua equipe tinham um plano definido para lidar com esses desafios. "Sabíamos que queríamos hospedar nossa Nuvem Photon em servidores físicos em vez de máquinas virtuais", acrescenta ele."Em nossos testes, descobrimos que servidores físicos eram a plataforma ideal para o desenvolvimento de jogos, pois obteríamos mais memória, poder de processamento e largura de banda de rede de servidores dedicados. No entanto, ainda precisávamos do parceiro certo."

Redefinindo o suporte Após avaliar uma série de opções, a Exit Games optou por usar IBM Cloud Bare Metal Servers. "Ficamos impressionados com a agilidade para provisionar novos servidores na IBM Cloud, e poderíamos ter novos recursos operando em menos de quatro horas, em oposição aos até dez dias que poderiam levar com outros provedores de servidores físicos," diz Wegmann. "Descobrimos que não apenas conseguíamos obter um desempenho 40% melhor, mas também a um custo várias vezes menor do que teríamos que pagar por qualquer uma das plataformas de nuvem populares." Embora os números fossem convincentes, a Exit Games também buscava um benefício qualitativo de sua migração para servidores físicos. "A qualidade de serviço é de extrema importância para nós", afirma Wegmann. "Precisamos responder rapidamente quando um de nossos clientes tem uma solicitação ou um problema, então precisávamos que nosso provedor de nuvem acomodasse isso.Com a IBM Cloud, sempre há alguém do outro lado da linha quando precisamos, e a equipe faz tudo o que está ao alcance para nos ajudar a fornecer aos nossos desenvolvedores o que eles precisam, quando precisam." Esse impacto positivo nas experiências dos desenvolvedores — e, em última análise, dos jogadores — é vital. "Nossos clientes abrangem desde as maiores produtoras de desenvolvimento de jogos, como a Ubisoft, até indivíduos que estão apenas começando. Todos eles esperam disponibilidade de 100% e um excelente atendimento ao cliente, e não podemos nos dar ao luxo de decepcioná-los", afirma Wegmann.

Subindo de nível A parceria com a IBM Cloud também parece ter potencial para desempenhar um papel estratégico no futuro para a Exit Games. "Temos a capacidade de informar aos nossos clientes que seus jogos estão hospedados em uma plataforma de nuvem líder da indústria, oferecendo excelente desempenho, conectividade e escalabilidade", explica Wegmann.“Isso proporciona tranquilidade a eles e fortalece nossa oferta no mercado. Estamos considerando aproveitar a parceria em nossos esforços com AR e VR, pois identificamos algumas áreas de colaboração com a IBM Cloud nesse campo." A Photon Cloud agora está hospedada em Servidores Bare Metal da IBM Cloud espalhados por diversos data centers em todo o mundo.Isso coloca a empresa em uma posição para expandir suas bases de clientes e usuários à medida que incorpora novos recursos e kits de desenvolvimento de software (SDKs) e à medida que se expande para novas áreas. Os jogos multijogador estão em alta em todos os lugares, mas especialmente na Ásia", afirma Wegmann. "Estamos realmente entusiasmados com todo o potencial criativo representado pela nossa comunidade de desenvolvedores e mal podemos esperar para ver o que eles vão criar a seguir.Estamos orgulhosos de poder dizer que desempenhamos um papel no seu sucesso.”