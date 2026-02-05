A Evernorth desenvolve novos recursos de sistema de armazenamento com o IBM OMEGAMON
Hoje, os pacientes e prestadores de serviços de saúde estão sentindo o impacto do aumento dos custos de saúde. Os prestadores de serviços de saúde, em particular, estão observando aumentos substanciais nas despesas de TI, especialmente no monitoramento especializado do armazenamento.
A Evernorth Health Services, fornecedora líder em soluções de farmácia, cuidados e benefícios, enfrentou um aumento rápido nos custos de monitoramento de armazenamento, impulsionado pelos aumentos acentuados nos preços do seu provedor de armazenamento existente. A equipe de sistemas de armazenamento, responsável por manter a integridade dos dados e o uso adequado, enfrentou o impacto direto dessas limitações técnicas. Os riscos eram altos. A incapacidade de gerenciar esses aspectos de forma eficaz prejudicou as operações e os processos de tomada de decisão. Esses desafios podem levar a pressões financeiras e possíveis problemas de integridade de dados, ameaçando a reputação e a eficiência operacional da empresa.
O escritório do CIO da Evernorth reconheceu a necessidade urgente de uma solução de monitoramento mais escalável, flexível e econômica. A empresa precisava especificamente de um sistema que pudesse monitorar conjuntos de dados de todas as fontes, eliminar a sobrecarga de programação e filtrar dados rapidamente.
A Evernorth escolheu a IBM e a Rocket Software, um parceiro de negócios Platinum da IBM, como seus parceiros de confiança para aproveitar sua profunda experiência em armazenamento em mainframe. O prestador de serviços de saúde estava confiante de que a solução IBM OMEGAMON for Storage on z/OS proporcionaria economia de custos e desempenho aprimorado, oferecendo maior escalabilidade, flexibilidade e acesso a dados quase em tempo real.
A IBM, em conjunto com a Rocket Software, desenvolveu uma solução com novos recursos e capacidades adaptadas às necessidades da Evernorth. A capacidade da solução de processar dados mais rapidamente e fornecer insights quase em tempo real melhorou significativamente a estratégia de prevenção de problemas e a capacidade de resposta do prestador de serviços de saúde.
A implementação envolveu planejamento, teste, projeto, desenvolvimento e implementação da solução em um cronograma agressivo de nove meses. A solução se integrou perfeitamente aos dados do gerenciador de mídia removível (RMM) e do gerenciador de armazenamento hierárquico (HSM) da Evernorth, fortalecendo a funcionalidade dos serviços de conjunto de dados (DSS) e aprimorando os recursos de geração de relatórios.
A equipe de armazenamento de TI, os desenvolvedores e os executivos da Evernorth agora se beneficiam de eficiência aprimorada e acesso a dados quase em tempo real. A solução abordou as preocupações financeiras imediatas do escritório do CIO da Evernorth e posicionou a empresa para o sucesso a longo prazo, permitindo relatórios de planejamento de capacidade e prevendo investimentos CAPEX em novo armazenamento com base nas tendências de crescimento.
O novo sistema atendeu aos requisitos da Evernorth, permitindo um gerenciamento eficiente de conjuntos de dados de todas as fontes e a coleta automatizada de dados. Oferece relatórios automatizados por meio de Situações do OMEGAMON e fornece acesso rápido aos dados para funcionários não técnicos por meio do visualizador de métricas de conjuntos de dados (RDM) em tempo real. Além disso, o sistema também filtra dados rapidamente, melhorando a eficiência operacional e os processos de tomada de decisão.
James Cotter, líder de armazenamento de mainframe da Evernorth Health Services, destacou o impacto da transição, afirmando: "Usamos os produtos [IBM] OMEGAMON porque são uma ótima ferramenta para substituições ou atualizações de hardware. Ele nos permite acompanhar o desempenho e reunir várias estatísticas antes e depois da troca do hardware antigo para o novo.”
Os recursos de dados quase em tempo real da solução, em forte contraste com as coletas programadas do sistema anterior, possibilitaram que a equipe da Evernorth respondesse rapidamente a possíveis problemas, evitando problemas e garantindo a integridade dos dados. Integração do OMEGAMON com sistemas existentes, como o DFSMSrmm e a solução de segurança IBM Resource Access Control Facility (RACF), reforça ainda mais seu valor, fornecendo uma visão unificada dos dados de armazenamento.
Olhando para o futuro, a Evernorth planeja aproveitar os recursos aprimorados do IBM OMEGAMON para impulsionar ainda mais melhorias no planejamento de capacidade, forecasting CAPEX investimentos e promovendo uma cultura baseado em dados. Sua parceria com a IBM, marcada pelo desenvolvimento responsivo, continua a ser um pilar da estratégia de gerenciamento de armazenamento da Evernorth.
A colaboração entre a Evernorth, a IBM e a Rocket Software resultou em uma solução de monitoramento de armazenamento robusta, escalável e econômica que atende às necessidades de negócios da Evernorth no futuro.
A Evernorth Health Services, com sede em St. Louis, Missouri, é uma fornecedora líder de soluções de farmácia, cuidados e benefícios. Fundada com a missão de melhorar a integridade e aumentar a vitalidade, a Evernorth atende milhões de pessoas tornando a previsão, a prevenção e o tratamento de doenças mais acessíveis. Os recursos da empresa são reforçados por suas subsidiárias médicas, incluindo Express Scripts, Accredo, eviCore e MDLIVE, juntamente com plataformas e soluções holísticas da Evernorth. A Evernorth é uma subsidiária da Cigna Corporation, uma empresa global de serviços de saúde com uma presença significativa nos setores de saúde.
