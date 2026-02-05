Modernizando o monitoramento de armazenamento com insights orientados por IA

A Evernorth desenvolve novos recursos de sistema de armazenamento com o IBM OMEGAMON

O aumento dos custos de monitoramento de armazenamento dificulta o crescimento

Hoje, os pacientes e prestadores de serviços de saúde estão sentindo o impacto do aumento dos custos de saúde. Os prestadores de serviços de saúde, em particular, estão observando aumentos substanciais nas despesas de TI, especialmente no monitoramento especializado do armazenamento.

A Evernorth Health Services, fornecedora líder em soluções de farmácia, cuidados e benefícios, enfrentou um aumento rápido nos custos de monitoramento de armazenamento, impulsionado pelos aumentos acentuados nos preços do seu provedor de armazenamento existente. A equipe de sistemas de armazenamento, responsável por manter a integridade dos dados e o uso adequado, enfrentou o impacto direto dessas limitações técnicas. Os riscos eram altos. A incapacidade de gerenciar esses aspectos de forma eficaz prejudicou as operações e os processos de tomada de decisão. Esses desafios podem levar a pressões financeiras e possíveis problemas de integridade de dados, ameaçando a reputação e a eficiência operacional da empresa.

O escritório do CIO da Evernorth reconheceu a necessidade urgente de uma solução de monitoramento mais escalável, flexível e econômica. A empresa precisava especificamente de um sistema que pudesse monitorar conjuntos de dados de todas as fontes, eliminar a sobrecarga de programação e filtrar dados rapidamente.

Usamos os produtos OMEGAMON porque são ótimas ferramentas para substituições ou atualizações de hardware.
James Cotter Líder em armazenamento de mainframe Serviços de saúde da Evernorth
Uma nova abordagem ao monitoramento de armazenamento com o IBM OMEGAMON

A Evernorth escolheu a IBM e a Rocket Software, um parceiro de negócios Platinum da IBM, como seus parceiros de confiança para aproveitar sua profunda experiência em armazenamento em mainframe. O prestador de serviços de saúde estava confiante de que a solução IBM OMEGAMON for Storage on z/OS proporcionaria economia de custos e desempenho aprimorado, oferecendo maior escalabilidade, flexibilidade e acesso a dados quase em tempo real.

A IBM, em conjunto com a Rocket Software, desenvolveu uma solução com novos recursos e capacidades adaptadas às necessidades da Evernorth. A capacidade da solução de processar dados mais rapidamente e fornecer insights quase em tempo real melhorou significativamente a estratégia de prevenção de problemas e a capacidade de resposta do prestador de serviços de saúde.

A implementação envolveu planejamento, teste, projeto, desenvolvimento e implementação da solução em um cronograma agressivo de nove meses. A solução se integrou perfeitamente aos dados do gerenciador de mídia removível (RMM) e do gerenciador de armazenamento hierárquico (HSM) da Evernorth, fortalecendo a funcionalidade dos serviços de conjunto de dados (DSS) e aprimorando os recursos de geração de relatórios.
O [IBM OMEGAMON for Storage on z/OS] nos permite acompanhar o desempenho e reunir várias estatísticas antes e depois de trocar do hardware antigo para o novo.
James Cotter Líder em armazenamento de mainframe Serviços de saúde da Evernorth
Economia de custos, decisões mais rápidas e melhor gerenciamento de armazenamento

A equipe de armazenamento de TI, os desenvolvedores e os executivos da Evernorth agora se beneficiam de eficiência aprimorada e acesso a dados quase em tempo real. A solução abordou as preocupações financeiras imediatas do escritório do CIO da Evernorth e posicionou a empresa para o sucesso a longo prazo, permitindo relatórios de planejamento de capacidade e prevendo investimentos CAPEX em novo armazenamento com base nas tendências de crescimento.

O novo sistema atendeu aos requisitos da Evernorth, permitindo um gerenciamento eficiente de conjuntos de dados de todas as fontes e a coleta automatizada de dados. Oferece relatórios automatizados por meio de Situações do OMEGAMON e fornece acesso rápido aos dados para funcionários não técnicos por meio do visualizador de métricas de conjuntos de dados (RDM) em tempo real. Além disso, o sistema também filtra dados rapidamente, melhorando a eficiência operacional e os processos de tomada de decisão.

James Cotter, líder de armazenamento de mainframe da Evernorth Health Services, destacou o impacto da transição, afirmando: "Usamos os produtos [IBM] OMEGAMON porque são uma ótima ferramenta para substituições ou atualizações de hardware. Ele nos permite acompanhar o desempenho e reunir várias estatísticas antes e depois da troca do hardware antigo para o novo.”

Os recursos de dados quase em tempo real da solução, em forte contraste com as coletas programadas do sistema anterior, possibilitaram que a equipe da Evernorth respondesse rapidamente a possíveis problemas, evitando problemas e garantindo a integridade dos dados. Integração do OMEGAMON com sistemas existentes, como o DFSMSrmm e a solução de segurança IBM Resource Access Control Facility (RACF), reforça ainda mais seu valor, fornecendo uma visão unificada dos dados de armazenamento.

Olhando para o futuro, a Evernorth planeja aproveitar os recursos aprimorados do IBM OMEGAMON para impulsionar ainda mais melhorias no planejamento de capacidade, forecasting CAPEX investimentos e promovendo uma cultura baseado em dados. Sua parceria com a IBM, marcada pelo desenvolvimento responsivo, continua a ser um pilar da estratégia de gerenciamento de armazenamento da Evernorth.

A colaboração entre a Evernorth, a IBM e a Rocket Software resultou em uma solução de monitoramento de armazenamento robusta, escalável e econômica que atende às necessidades de negócios da Evernorth no futuro.
Sobre a Evernorth Services de integridade

A Evernorth Health Services, com sede em St. Louis, Missouri, é uma fornecedora líder de soluções de farmácia, cuidados e benefícios. Fundada com a missão de melhorar a integridade e aumentar a vitalidade, a Evernorth atende milhões de pessoas tornando a previsão, a prevenção e o tratamento de doenças mais acessíveis. Os recursos da empresa são reforçados por suas subsidiárias médicas, incluindo Express Scripts, Accredo, eviCore e MDLIVE, juntamente com plataformas e soluções holísticas da Evernorth. A Evernorth é uma subsidiária da Cigna Corporation, uma empresa global de serviços de saúde com uma presença significativa nos setores de saúde.

