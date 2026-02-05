A equipe de armazenamento de TI, os desenvolvedores e os executivos da Evernorth agora se beneficiam de eficiência aprimorada e acesso a dados quase em tempo real. A solução abordou as preocupações financeiras imediatas do escritório do CIO da Evernorth e posicionou a empresa para o sucesso a longo prazo, permitindo relatórios de planejamento de capacidade e prevendo investimentos CAPEX em novo armazenamento com base nas tendências de crescimento.

O novo sistema atendeu aos requisitos da Evernorth, permitindo um gerenciamento eficiente de conjuntos de dados de todas as fontes e a coleta automatizada de dados. Oferece relatórios automatizados por meio de Situações do OMEGAMON e fornece acesso rápido aos dados para funcionários não técnicos por meio do visualizador de métricas de conjuntos de dados (RDM) em tempo real. Além disso, o sistema também filtra dados rapidamente, melhorando a eficiência operacional e os processos de tomada de decisão.

James Cotter, líder de armazenamento de mainframe da Evernorth Health Services, destacou o impacto da transição, afirmando: "Usamos os produtos [IBM] OMEGAMON porque são uma ótima ferramenta para substituições ou atualizações de hardware. Ele nos permite acompanhar o desempenho e reunir várias estatísticas antes e depois da troca do hardware antigo para o novo.”

Os recursos de dados quase em tempo real da solução, em forte contraste com as coletas programadas do sistema anterior, possibilitaram que a equipe da Evernorth respondesse rapidamente a possíveis problemas, evitando problemas e garantindo a integridade dos dados. Integração do OMEGAMON com sistemas existentes, como o DFSMSrmm e a solução de segurança IBM Resource Access Control Facility (RACF), reforça ainda mais seu valor, fornecendo uma visão unificada dos dados de armazenamento.

Olhando para o futuro, a Evernorth planeja aproveitar os recursos aprimorados do IBM OMEGAMON para impulsionar ainda mais melhorias no planejamento de capacidade, forecasting CAPEX investimentos e promovendo uma cultura baseado em dados. Sua parceria com a IBM, marcada pelo desenvolvimento responsivo, continua a ser um pilar da estratégia de gerenciamento de armazenamento da Evernorth.

A colaboração entre a Evernorth, a IBM e a Rocket Software resultou em uma solução de monitoramento de armazenamento robusta, escalável e econômica que atende às necessidades de negócios da Evernorth no futuro.