European Telco

Para receber ajuda, a empresa de telecomunicações sabia exatamente a quem recorrer: Ibis Solutions, parceiro de negócios da IBM que já havia ajudado a introduzir uma plataforma de gerenciamento de processo empresarial (BPM) para provisionamento de serviços internos. A Ibis cria software baseado em soluções da IBM, projetado para ajudar as empresas a melhorar a eficiência do processo, expandir seus negócios e liberar a inovação.

A Ibis Solutions estava confiante de que poderia aproveitar o sucesso da implementação anterior do BPM para lidar com as necessidades da empresa de telecomunicações em relação aos testes de viabilidade técnica. Depois de examinar mais de perto os processos existentes da empresa de telecomunicações para determinar a viabilidade técnica de novos projetos e mapear suas prioridades, a Ibis Solutions propôs uma solução inovadora. A solução foi apoiada pelo IBM Cloud Pak for Business Automation, pacote integrado de componentes de software de automação impulsionado por IA.

Ilija Lazović, diretora de integração de sistemas da Ibis Solutions, explica: "Como parceira [de negócios] da IBM, estamos muito familiarizados com as soluções de automação da IBM. Sabíamos que o IBM Cloud Pak for Business Automation tinha os recursos para aprimorar os requisitos complexos de nosso cliente em relação aos testes de viabilidade técnica e o recomendamos sem hesitar."

A primeira etapa envolveu o mapeamento do intrincado fluxo de trabalho de ponta a ponta e entre departamentos envolvido na determinação da viabilidade técnica dos projetos. As etapas seguintes foram introduzir o monitoramento de processos em tempo real, tornando possível o acompanhamento e a avaliação constantes do status de diversos processos durante todo o ciclo de testes.

A Ibis Solutions trabalhou em paralelo com a empresa de telecomunicações para criar funções e responsabilidades claramente definidas para os membros da equipe. Ela configurou uma série automática de atualizações e alertas para informar os membros relevantes da equipe sobre atualizações de processo. Completando esse processo, há funcionalidades aprimoradas de gerenciamento de documentos, capacitando os usuários a adicionar, modificar e excluir documentos com gerenciamento de versão e controles de acesso rigorosos.

"Esse projeto não envolvias somente configurar e implementar uma plataforma de BPM", observa Lazović. "Analisamos de perto e de forma crítica os fluxos de trabalho, os dados e as pessoas para entender onde estavam ocorrendo os pontos de atrito, as exceções e as falhas de comunicação. Com esses insights, conseguimos introduzir melhorias direcionadas para ajudar a empresa a realizar testes de requisitos com maior controle, uniformidade e eficiência."