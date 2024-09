"Em linha com a estratégia da Etisalat by e& de implementar tecnologias de ponta que melhorarão a vida dos clientes, esperamos colaborar com a IBM mais uma vez e aproveitar sua tecnologia watsonx.ai para oferecer uma experiência mais personalizada aos nossos clientes. Ao usar os recursos de IA generativa da IBM, a etisalat by e& libera possibilidades criativas, simplifica processos de negócios e se torna uma incubadora de serviços digitais, posicionando-nos para o crescimento e o sucesso no longo prazo."



Khalid Murshe

Diretor de Tecnologia e Informação

Etisalat by e&