Tim Blackwell, Gerente de Entrega de Serviço de BI de Tecnologia e Inovação na Etihad Airways, explica como o experimento inicial com o Microsoft Power BI levou à adoção corporativa na Etihad Airways: "Após a iniciativa de FP&A, o grupo de arquitetura empresarial na Etihad Airways pesquisou possíveis tecnologias de BI e chegou à mesma conclusão: o Power BI oferece uma maneira muito rápida de criar relatórios interativos e visuais, e a taxas por usuário comercialmente atraentes".



Com a decisão de implementar o Power BI confirmada, a unidade de Planejamento e Controle Financeiro (FP&C) priorizou o desenvolvimento de painéis financeiros essenciais, projetados para fornecer visualizações interativas que incluíam a possibilidade de aprofundamento nos dados de origem subjacentes.



A Etihad adquiriu a experiência e compreensão do Power BI e de suas verdadeiras capacidades, com base nas provas de conceito já lançadas e compartilhadas com os executivos.A equipe da IBM Services foi então designada para projetar e desenvolver a funcionalidade de back-end para suportar o Etihad Finance Dashboard completo.



Para alcançar a simplicidade elegante dos painéis financeiros, a IBM desenvolveu as estruturas de dados e modelagem que servem de base para a solução, projetou a arquitetura do sistema e estabeleceu e implementou as regras de segurança de dados locais e em nuvem.Essa impressionante realização foi concluída em nove meses, com uma solução de alta capacidade empresarial pronta para implementação corporativa.

A Etihad Airways segue as rigorosas diretrizes de governança de dados corporativos. Com os executivos seniores solicitando relatórios financeiros de alto nível que continham informações comerciais detalhadas, surgiram questões sobre a segurança, o acesso e a localização dos dados confidenciais.



"Os requisitos de segurança na nuvem foram definidos relativamente tarde no processo de design", afirma Tim Blackwell."Como política, não tínhamos a intenção de armazenar dados comercialmente sensíveis na nuvem. Para um serviço em nuvem, como o Power BI, isso trouxe um desafio técnico significativo."



" A IBM criou uma solução híbrida pioneira que permite o acesso ao serviço Power BI baseado na nuvem da Microsoft Azure, enquanto mantém os dados completamente no local em um armazém de dados seguro do Microsoft SQL Server, através de um Gateway de Dados do Power BI no local.

A solução, elaborada e implementada pela IBM, preenche o serviço Power BI com os dados mantidos no armazém de dados SQL nos Data Centers da Etihad Airways, por meio de um gateway seguro.Esse projeto garante que nenhum dado esteja na nuvem, em conformidade com as políticas de segurança da Etihad Airways, ao mesmo tempo em que oferece todas as funcionalidades do serviço Power BI.A IBM Services instalou e configurou o gateway de dados de acordo com as diretrizes de segurança e infraestrutura, habilitou o ambiente seguro de suporte da Microsoft Azure que conecta os serviços e configurou as ferramentas do Microsoft Power BI.



Embora a solução garanta que os dados sejam mantidos no local, a funcionalidade do Power BI permanece inalterada. Por exemplo, a Etihad Airways aproveita os recursos móveis prontos do Power BI, de modo que os executivos podem verificar os KPIs enquanto estão em movimento. Da mesma forma, o poderoso recurso de 'pacote de conteúdo' do Power BI oferece conjuntos de relatórios personalizados para diferentes públicos.A Etihad Airways criou agora pacotes distintos, com a ajuda da IBM, que fornecem seleções de dados críticos a públicos específicos.



Tim Blackwell comenta: "A equipe da IBM ultrapassou as expectativas ao redesenhar nossa solução usando dados no local, acessíveis às ferramentas online do Power BI por meio do gateway de dados. Essa arquitetura de solução híbrida, projetada pelos Serviços da IBM, atende às nossas rígidas políticas de governança e controle, enquanto as visualizações são geradas e apresentadas pelo serviço Power BI.

"A IBM aproveitou seu ponto forte para encontrar as pessoas certas para concluir o trabalho. Houve muitos obstáculos do ponto de vista de governança, conformidade e técnico, mas a IBM reconheceu a importância estratégica deste projeto e fez as coisas funcionarem para a Etihad Airways."



" O CEO da Etihad Airways, Peter Baumgartner, também está entusiasmado com as perspectivas do Power BI e o potencial que ele tem para impulsionar melhores decisões."Agora, mais do que nunca em nossa história, a Etihad deve tomar decisões rápidas, baseadas em dados e informadas, em um curto período de tempo, dentro de um ambiente econômico em constante evolução. A chave para tomar as decisões empresariais corretas depende da análise perspicaz de dados em tempo real, usando ferramentas de análise ágeis e amigáveis ao usuário."