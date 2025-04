"Não usamos o IBM Targetprocess apenas para gerenciar pacotes de trabalho", diz Mutschler. "Nós o utilizamos para desenvolver nossos objetivos e principais resultados (OKRs) para alcançar o alinhamento com uma meta estratégica comum. Historicamente, nosso cumprimento dos KPIs do roteiro era de 50% a 60%. Após a implementação do SAFe e do IBM Targetprocess, esse KPI passou consistentemente para mais de 90%."

De acordo com Mutschler, os desenvolvedores usam o Targetprocess como uma plataforma comum, reduzindo a sobrecarga de suporte a uma ampla gama de ferramentas e permitindo que eles gerenciem o complexo portfólio de projetos da empresa de forma mais eficaz do que antes.

Essa consolidação simplificou o processo de desenvolvimento e permitiu um planejamento de incremento de programa (PI) mais eficaz. “A transparência do alinhamento é o principal valor, especialmente quando fazemos o planejamento de PI”, diz Mutschler. “É uma ótima ferramenta, com todos os painéis de planejamento que temos para visualizar dependências, para que todos vejam a parte do trabalho que precisam no final.”

A ETAS também utiliza o Targetprocess para obter melhorias operacionais importantes, que incluem:

Reduzir significativamente o tempo necessário para responder às solicitações dos clientes

Substituir testes manuais por testes automatizados para economizar tempo e aumentar a eficiência

Estabelecer transparência que otimize processos e melhore a colaboração

Esses benefícios tornaram as equipes de desenvolvimento da ETAS mais produtivas e levaram a um aumento da confiança dos clientes em relação à confiabilidade e à qualidade dos produtos entregues.

Conselhos para outras pessoas que estão implementando a metodologia ágil

A ETAS avançou significativamente sua transformação Ágil usando o IBM Targetprocess, mas ainda há mais por vir. Para a próxima iteração, os líderes da empresa estão buscando expandir o uso do Targetprocess e implementar um gerenciamento de portfólio abrangente e generalizado para toda a organização.

Quando perguntado sobre algum conselho para outras pessoas que buscam implementar práticas ágeis, Mutschler acrescenta: "Seja paciente. Quando se trata de agilidade, a mentalidade e os princípios são muito importantes, porque, no final, trata-se da maneira como trabalhamos juntos, como lideramos a empresa e como tomamos decisões."

Construir um ambiente em que essa mentalidade pudesse crescer foi essencial para o sucesso na ETAS, e o Targetprocess foi um elemento-chave. "Quando mostramos aos colegas o potencial do IBM Targetprocess, eles dizem: 'Eu quero isso. Você tem um produto legal e eu quero tê-lo. Por favor, certifique-se de que eu possa obtê-lo o mais rápido possível.' Alcançamos um nível tão alto de aceitação que temos uma lista de espera para novos usuários."