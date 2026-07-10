A IBM Consulting e o E.SUN Bank criam um framework corporativo para uma IA confiável e escalável
À medida que a IA generativa remodela o setor financeiro global, o E.SUN Bank se viu diante de uma questão crítica: como escalar a IA de forma responsável em uma empresa regulada? Operando no setor financeiro altamente supervisionado de Taiwan, o banco lançou iniciativas de IA, mas a governança permaneceu fragmentada. Os controles dependiam de coordenação recorrente entre departamentos, interpretações variadas e processos de avaliação manual, sem um framework unificado e implementável.
Sem uma lógica de governança padronizada, escalar a IA trazia riscos regulatórios, operacionais e de reputação. Com o surgimento de normas globais como o Lei de IA da UE e a ISO/IEC 42001, tornou-se urgente ter um framework de governança organizado e abrangente em toda a empresa. O E.SUN Bank precisava sair da experimentação e adotar um modelo de governança de IA consistente, auditável e escalável.
A IBM Consulting firmou uma parceria com o E.SUN Bank para cocriar o primeiro framework de governança de IA implementável e de nível empresarial de Taiwan para serviços financeiros. Baseando-se em normas globais, incluindo a Lei de IA da UE e a ISO/IEC 42001, a IBM introduziu um modelo de governança de ciclo de vida baseado em risco, alinhado tanto às expectativas regulatórias quanto à realidade dos negócios.
O resultado principal, o White Paper de Governança de IA (Playbook), traduziu os requisitos regulatórios em uma metodologia de decisão estruturada e passo a passo. Todas as iniciativas de IA agora seguem uma lógica consistente para avaliar o risco e determinar a combinação apropriada de controles. O framework integra 132 medidas de controle alinhados ao FSC e 96 métodos técnicos, incorporados ao desenvolvimento, à validação, à implementação e ao monitoramento de modelos. A governança mudou de uma coordenação manual fragmentada para um processo corporativo padronizado, auditável e repetível, criando um modelo de governança prático que também pode servir como ponto de referência para instituições financeiras em Taiwan.
Com o novo framework implementado, o E.SUN Bank fez a transição de práticas de governança fragmentadas para um modelo unificado em toda a organização. Mais de 50 membros iniciais, incluindo 13 líderes principais, foram treinados para aplicar uma lógica de governança compartilhada, permitindo uma seleção consistente de controles em todas as iniciativas de IA. Ao avaliar o mesmo caso de uso, as equipes agora chegam de forma independente às mesmas decisões de governança, reduzindo lacunas de interpretação e fortalecendo a confiança regulatória.
Os 132 controles alinhados à FSC e os 96 métodos técnicos garantem uma execução de governança mensurável e auditável. A governança de IA agora está incorporada em todo o ciclo de vida, o que permite ao banco escalar a IA de forma responsável, mantendo o alinhamento regulatório. O playbook também serve como framework de referência prático para instituições financeiras em toda Taiwan à medida que desenvolvem e amadurecem seus próprios recursos de governança de IA.
Ao transformar a governança de IA em uma capacidade operacional repetível, o E.SUN Bank estabeleceu uma base sólida para a futura inovação em IA, mantendo transparência, responsabilização e controle.
O E.SUN Bank, fundado em 1992 e com sede em Taipei, Taiwan, é um dos principais bancos comerciais do país. Ele oferece serviços de varejo, corporativos e de gestão de patrimônio a clientes individuais e empresariais, com forte foco em inovação digital e finanças sustentáveis.
O E.SUN Bank recebe esse nome em referência ao Monte Jade, o pico mais alto de Taiwan. Inspirado por sua grandiosidade e beleza, o E.SUN Bank tem o compromisso de construir um banco de nível mundial e de se tornar a escolha mais confiável para seus clientes.
Guiado pela integridade e pela excelência profissional, o E.SUN Bank dedica-se a proteger os ativos que lhe são confiados, ao mesmo tempo em que gera valor de forma contínua e proporciona experiências significativas para seus clientes.
© Copyright IBM Corporation, junho de 2026.
IBM, o logotipo da IBM e [soluções registradas da IBM] são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em várias jurisdições no mundo inteiro.
Exemplos apresentados apenas para fins ilustrativos. Os resultados reais variam conforme as configurações e condições do cliente e, portanto, em geral não é possível fornecer os resultados esperados.