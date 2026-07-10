Com o novo framework implementado, o E.SUN Bank fez a transição de práticas de governança fragmentadas para um modelo unificado em toda a organização. Mais de 50 membros iniciais, incluindo 13 líderes principais, foram treinados para aplicar uma lógica de governança compartilhada, permitindo uma seleção consistente de controles em todas as iniciativas de IA. Ao avaliar o mesmo caso de uso, as equipes agora chegam de forma independente às mesmas decisões de governança, reduzindo lacunas de interpretação e fortalecendo a confiança regulatória.

Os 132 controles alinhados à FSC e os 96 métodos técnicos garantem uma execução de governança mensurável e auditável. A governança de IA agora está incorporada em todo o ciclo de vida, o que permite ao banco escalar a IA de forma responsável, mantendo o alinhamento regulatório. O playbook também serve como framework de referência prático para instituições financeiras em toda Taiwan à medida que desenvolvem e amadurecem seus próprios recursos de governança de IA.

Ao transformar a governança de IA em uma capacidade operacional repetível, o E.SUN Bank estabeleceu uma base sólida para a futura inovação em IA, mantendo transparência, responsabilização e controle.