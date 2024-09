Usando insights da oferta do Blueworks Live, a Elevations ajustou seus processos para melhorar os níveis de satisfação dos membros. Por exemplo, a Elevations usou seu processo de feedback de membros para identificar que o atraso entre o envio de um pedido de empréstimo on-line e o recebimento de uma resposta frustrava os membros. A organização rapidamente estabeleceu um processo de solicitação de empréstimo aprimorado. No passado, um subscritor analisava cada pedido de empréstimo, o que demorava dois dias úteis ou mais. Agora, se a solicitação de empréstimo atender aos requisitos padrão de análise de crédito, os membros recebem uma resposta imediata, e apenas os empréstimos que não atendem aos requisitos precisam passar por revisão do analista de crédito. A organização também reformulou seu processo de hipoteca. Usando a oferta do Blueworks Live, as elevações identificaram pontos de redundância e gargalos dentro do processo, resultando em mais de 50% de redução nos tempos de ciclo e melhores índices de satisfação dos membros. Além disso, as elevações configuram novos processos para garantir que eles se comuniquem com os membros durante todo o processo de hipoteca.



Apenas um ano após o lançamento de sua iniciativa de melhoria de processos, a Elevations se candidatou ao Prêmio CPEx e venceu. "Nunca em um milhão de anos pensamos que dentro de um ano seríamos realmente capazes de nos candidatar e ganhar o nível Timberline do Colorado Performance Excellence Award. Eles nos deram grandes elogios por nossa arquitetura e pela maneira como usamos o Blueworks Live para construir nosso repositório de processos", diz Wolfe. "Eu meio que senti que a Blueworks Live estava no pódio conosco quando recebemos nosso prêmio, porque não sei como teríamos feito isso de outra forma."



A Elevations então mirou no prestigioso Malcolm Baldrige National Quality Award, uma honra concedida anualmente pelo presidente dos Estados Unidos e pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) a um número muito reduzido de organizações nos Estados Unidos que demonstram os mais altos níveis de excelência de desempenho.Em 10 de novembro de 2014, Elevations recebeu uma chamada de parabenização do Secretário de Comércio dos EUA Penny Pritzker, informando a empresa que ganhou o prêmio. Em abril de 2015, Wolfe e outros representantes da união de crédito aceitaram o prêmio na conferência anual Quest for Excellence em Baltimore, Maryland.



As elevações preveem que a oferta do Blueworks Live ajudará a permitir que ela continue implementando inovações de processos em toda a organização. "Agora acho que as pessoas realmente entendem holisticamente que, uma vez que entendem seus processos e como fazem as coisas, elas basicamente têm as chaves do reino. Eles podem fazer qualquer coisa. Eles podem olhar para qualquer parte da organização e melhorar qualquer coisa que escolherem melhorar", diz Wolfe.