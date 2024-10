Devido a um relacionamento sólido de 20 anos baseado em confiança e um excelente serviço, a Edison optou por trabalhar com a IBM. O plano de transformação gerenciado pela IBM® Consulting incluiu inovação e digitalização de processos para compras, finanças, gerenciamento de ativos, logística, RH, relatórios e análises. Também envolveu a introdução de novas funcionalidades, atualização de sistemas e mudança de uma solução local para a AWS Cloud.

Este projeto incluiu ferramentas de parceiros da IBM, como SNP e Panaya. A IBM desempenhou um papel fundamental na orquestração e coordenação das atividades de todas as diferentes partes. Foi o primeiro caso na Itália em que o SNP e o Panaya foram usados juntos para avaliação e migração. A SNP forneceu o software Crystal Bridge, que mapeou os processos e dados da Edison antes do início da transformação. Essa visibilidade permitiu que Edison determinasse quais dados migrar ou excluir, ajudando-a a fazer uma atualização com mais segurança. A IBM fez uma migração híbrida com base na ferramenta SNP (T-Bone).

A Panaya, por sua vez, forneceu uma ferramenta que permitiu a análise automática de dados e recursos de personalização que aceleraram os testes. O projeto começou em setembro de 2021, com o plano de ser concluído em 18 meses. Ele foi concluído em fevereiro de 2023, dentro do prazo e do orçamento.