Essas três camadas, expansão, gerenciamento de onde as cargas de trabalho são executadas e implementação de serviços, são fundamentais para o sucesso do edge computing. No entanto, não paramos apenas na implementação do ECDN com o IEAM. Em vez disso, estamos expandindo seu uso para outras cargas de trabalho também.

Antes do IEAM, tínhamos um aplicativo de distribuição personalizado que efetivamente fazia a mesma coisa. No entanto, era muito rudimentar e, quando implementamos a rede de distribuição de conteúdo, percebemos que era uma boa oportunidade para descartar qualquer coisa personalizada que havíamos escrito e, em vez disso, usar o produto. Usar o IEAM provou ser muito melhor do que nosso código personalizado.

A rede de entrega de conteúdo não é apenas para eventos offline, mas também para streaming. Por exemplo, durante um evento ao vivo, o streaming pode causar uma carga de rede excessiva de e para o site de origem. Ter um cache local por meio do qual o fluxo é refletido resolve esse problema. Portanto, a rede de distribuição de conteúdo é crucial para eventos offline e de transmissão ao vivo.

Nossa equipe de firewall externo desenvolveu o projeto redefinindo o código existente. Assim que o IEAM ficou disponível, começamos a nos desfazer de nossa ferramenta interna. Desenvolvemos um sistema de compilação automatizado para os dispositivos, de modo que, quando alguém os conecta à rede, eles se conectam ao dispositivo de gerenciamento, inicializam a partir da rede e instalam o sistema. O IEAM pode gerenciar esses dispositivos à medida que são implantados.

No entanto, não se trata apenas de eficiência na implantação de novas cargas de trabalho. O IEAM também nos ajuda a atualizar cargas de trabalho e implantar patches.

O IEAM nos permite controlar a implantação de versões de carga de trabalho em todas as máquinas conectadas. Nosso processo envolve detectar vulnerabilidades em uma carga de trabalho específica, criar novas versões com patches do fornecedor e enviá-las ao nosso registro de contêineres IBM. Em seguida, instruímos o IEAM a implantar gradualmente a nova versão na frota de máquinas que executam a carga de trabalho, uma de cada vez, esperando que cada uma seja bem-sucedida antes de passar para a próxima. Essa implantação controlada é facilitada pela camada de aplicação do IEAM, que podemos usar para testar versões mais recentes em um subconjunto de nós antes de implementá-las nos demais sistemas de produção.