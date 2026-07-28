A Dutch Railways moderniza a manutenção com o IBM Maximo

Todos os dias, a Dutch Railways ajuda a manter a Holanda em movimento, com milhões de passageiros contando com um serviço ferroviário seguro, limpo e oportuno. Por trás desse serviço está uma operação de manutenção crítica para os negócios, em que o material rodante deve ser mantido dentro do cronograma, disponível para serviço e alinhado com os requisitos regulatórios.

À medida que as necessidades operacionais evoluíram, a Dutch Railways viu uma oportunidade de modernizar o ambiente Maximo que apoia esse trabalho. Os dados de manutenção precisavam se conectar de forma mais eficaz entre planejamento, execução, parceiros de limpeza, geração de relatórios de KPIs e sistemas corporativos, enquanto a infraestrutura subjacente, tecnologia de bancos de dados e integrações precisavam de maior escalabilidade, resiliência e governança.

O desafio era migrar do Maximo 7.6 para o IBM Maximo Application Suite 9.0 e, ao mesmo tempo, modernizar a base de TI mais ampla sem interromper as operações ferroviárias diárias. A Dutch Railways precisava de uma plataforma governada para fortalecer o controle operacional e melhorar as decisões sobre a prontidão e a disponibilidade dos trens.

