A Dutch Railways moderniza a manutenção com o IBM Maximo

Uma plataforma governada conecta planejamento, operações e sistemas corporativos, reduzindo o custo total de execução
Todos os dias, a Dutch Railways ajuda a manter a Holanda em movimento, com milhões de passageiros contando com um serviço ferroviário seguro, limpo e oportuno. Por trás desse serviço está uma operação de manutenção crítica para os negócios, em que o material rodante deve ser mantido dentro do cronograma, disponível para serviço e alinhado com os requisitos regulatórios.
À medida que as necessidades operacionais evoluíram, a Dutch Railways viu uma oportunidade de modernizar o ambiente Maximo que apoia esse trabalho. Os dados de manutenção precisavam se conectar de forma mais eficaz entre planejamento, execução, parceiros de limpeza, geração de relatórios de KPIs e sistemas corporativos, enquanto a infraestrutura subjacente, tecnologia de bancos de dados e integrações precisavam de maior escalabilidade, resiliência e governança.
O desafio era migrar do Maximo 7.6 para o IBM Maximo Application Suite 9.0 e, ao mesmo tempo, modernizar a base de TI mais ampla sem interromper as operações ferroviárias diárias. A Dutch Railways precisava de uma plataforma governada para fortalecer o controle operacional e melhorar as decisões sobre a prontidão e a disponibilidade dos trens.
A Dutch Railways concluiu mais do que uma atualização de plataforma: uma transformação controlada de 4 em 1 com a IBM. O programa combinou quatro grandes etapas: atualização do IBM Maximo 7.6 para o IBM Maximo Application Suite 9.0, mudança da infraestrutura no local para o Microsoft Azure, migração do Oracle para o Azure SQL Managed Instance e recriação das integrações em torno de uma arquitetura com prioridade em APIs.
Juntas, essas mudanças deram à Dutch Railways uma plataforma governada para planejamento, execução e compartilhamento de dados. A base de TI mais robusta fortaleceu a função operacional do Maximo, facilitando a conexão de dados de manutenção confiáveis entre planejamento, execução, limpeza, geração de relatórios de KPIs e sistemas empresariais.
Isso ajuda as equipes e os sistemas conectados a tomar decisões mais bem informadas sobre a prontidão, a disponibilidade e os trabalhos de manutenção críticos para os negócios dos trens. A Dutch Railways gerenciou a transformação internamente, com alinhamento quinzenal com a IBM, Microsoft e Red Hat.
Com o IBM Maximo Application Suite no núcleo, a Dutch Railways fortaleceu o papel do Maximo como um hub estratégico para manutenção e tomada de decisão operacional. A plataforma apoia a manutenção governada de material rodante, ajudando as equipes a demonstrar que os trens recebem manutenção dentro do prazo, alinhados com os regulamentos e prontos para um serviço seguro, limpo e de alta qualidade. Ao migrar o Maximo para o Microsoft Azure, a Dutch Railways reduziu o custo total de execução em 50% e, ao mesmo tempo, melhorou a escalabilidade e a resiliência de sua base de TI.
Por meio de mais de 30 integrações baseadas em API, o Maximo conecta planejamento, execução de manutenção, operações de limpeza, geração relatórios de KPIs e sistemas empresariais. Os dados de sensores, drivers e condutores de trens podem fluir para o Maximo como solicitações de serviço, enquanto as aplicação de planejamento podem usar os dados do Maximo para entender a disponibilidade do material rodante para o horário. Isso ajuda a Dutch Railways a melhorar o controle operacional, fortalecer a governança e dar suporte ao serviço ferroviário diário com dados mais confiáveis.
A Dutch Railways é a maior operadora ferroviária de passageiros da Holanda e uma peça fundamental da rede nacional de mobilidade. Com mais de 700 trens e cerca de um milhão de passageiros por dia, a Dutch Railways conecta cidades, regiões e destinos internacionais, enquanto trabalha para tornar as viagens de trem seguras, confiáveis, confortáveis e sustentáveis.
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Exemplos apresentados apenas como ilustrativos. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.