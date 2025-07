A MODUS X escolheu uma variedade de soluções do IBM QRadar Suite como base para seu SOC.

"Analisamos as ofertas dos principais participantes do mercado", observa o porta-voz. "A IBM se destacou por atender à nossa relação preço-desempenho, fornecer funcionalidade confiável e apoiar nossos objetivos centrais".

O tempo era fundamental nessa migração. Como parceiro de negócios da IBM Silver, a equipe da MODUS X pôde aproveitar sua ampla experiência com as soluções da IBM para concluir a migração para o novo SOC em apenas três meses.

O porta-voz lembra: "Aproveitamos as lições de nossas implementações anteriores de gerenciamento de eventos e informações de segurança [SIEM] para informar nossa abordagem na DTEK. Priorizamos o projeto de arquitetura, a tolerância a falhas e os fluxos de trabalho simplificados para os analistas. Também demos muita atenção ao dimensionamento, à alocação de componentes e à otimização do processo".

Hoje, as soluções do IBM QRadar Suite estão no centro de uma abordagem recém-centralizada e automática para o gerenciamento de cibersegurança da DTEK. Com o IBM QRadar SIEM, os analistas podem coletar e correlacionar dados de várias fontes em todo o ambiente de TI da empresa, proporcionando uma visão abrangente dos eventos de segurança. O módulo integrado de análise de comportamento do usuário da solução ajuda a distinguir o comportamento normal do usuário de anomalias, para que as equipes possam reagir mais rápido a atividades maliciosas.

O MODUS X também conta com recursos aprimorados de orquestração, automação e resposta de segurança (SOAR), compatíveis com o IBM QRadar SOAR. Os analistas utilizam o console do SOAR para tarefas diárias, como gerenciamento de tickets, acompanhamento de métricas e instruções específicas de caso. Essas ferramentas aprimoram sua capacidade de analisar, responder e gerenciar incidentes de segurança de forma eficaz.