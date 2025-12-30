Sem crédito? Sem problemas.

A Dollarito expande o acesso ao crédito para comunidades de baixa pontuação com uma solução construída no IBM Cloud

Retirando os modelos de pontuação de crédito restritivos

A Dollarito é uma plataforma de empréstimo digital focada em ajudar pessoas sem histórico de crédito ou pontuações de crédito baixas a acessar empréstimos transparentes, responsáveis e com preços razoáveis, capacitando-as a construir crédito e melhorar seu futuro financeiro.

Nos Estados Unidos, milhões de pessoas com crédito baixo ou nenhum crédito são excluídas das oportunidades financeiras exatas que lhes permitem melhorar seu crédito. Dollarito buscou ajudar seus clientes a contornar esse paradoxo, lidando com as limitações dos modelos tradicionais de pontuação de crédito. A empresa queria facilitar uma avaliação mais precisa dos recursos de reembolso de uma pessoa com base em suas transações bancárias, dados comportamentais e fatores econômicos. No entanto, a Dollarito carecia de uma base tecnológica escalável, segura e compatível, o que era fundamental para alcançar seu objetivo.

Entre na plataforma IBM Cloud.
Descobrimos que a IBM tem a melhor tecnologia para acelerar nosso processo de desenvolvimento. Decidimos implementar todas as nossas operações com a ajuda da IBM e aproveitar a infraestrutura para o IBM Cloud for Financial Services."
Carmen Roman Cofundadora e CEO Dollarito
Dimensionamento de empréstimos inclusivos com a IA e o IBM Cloud

Após avaliar suas necessidades de negócios e opções de tecnologia, a Dollarito procurou a IBM para criar uma solução da web com uma infraestrutura segura, compatível e escalável. Essa solução precisava ser totalmente adaptada à sua missão de atender comunidades com acesso limitado ao crédito.

A solução para web da IBM combinou otimização de infraestrutura e conformidade regulatória, com tecnologia IBM Cloud for Financial Services, com recursos avançados de IA do portfólio de produtos IBM watsonx. Essa combinação possibilitou uma estratégia e operações mais inteligentes por meio de IA generativa e modelos de base.

Com operações totalmente conteinerizadas e uma estratégia de data mesh, com trilhas de auditoria rigorosas e controles de acesso, a solução também permitiu que a Dollarito se concentrasse na inovação, mantendo a confiança e a transparência.
A IBM ajudou a Dollarito a iniciar suas operações de nuvem e aprendizado de máquina. A Dollarito usa as tecnologias IBM Cloud for Financial Services para otimizar a infraestrutura e demonstrar conformidade, permitindo-nos focar em nossa missão de oferecer serviços financeiros a comunidades com acesso limitado ao crédito devido a pontuações baixas.
Eduardo Perez Cofundador e CTO Dollarito
Redefinindo o que significa crédito justo e acessível

Por meio de seu novo modelo de avaliação de crédito impulsionado por IA, a Dollarito alcançou resultados, como:

  • Aprovações de empréstimos e auditorias regulatórias 60% mais rápidas
  • Custos 40% mais baixos graças à automação no desembolso e na cobrança de empréstimos
  • Tempos de distribuição de fundos reduzidos a apenas alguns minutos

Ao ir além da pontuação de crédito tradicional, a Dollarito capacita os clientes a resolver necessidades financeiras urgentes de forma rápida e segura. A parceria com a IBM fortaleceu a posição da Dollarito como líder em inovação de fintechs inclusivas. À medida que continua crescendo, ela pretende continuar colaborando com as equipes da IBM para desenvolver novos casos de uso e adotar tecnologias avançadas que se baseiem em sua infraestrutura existente.
Sobre a Dollarito

A Dollarito  é uma plataforma de empréstimo digital que ajuda comunidades sem histórico de crédito ou pontuações da FICO baixas a acessar empréstimos transparentes, responsáveis e com preços razoáveis. A Dollarito aplica IA em dados bancários, transacionais e comportamentais para avaliar a capacidade de reembolso com mais precisão do que as pontuações da FICO.

 Componentes da solução IBM Cloud IBM Cloud for Financial Services IBM watsonx
