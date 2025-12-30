A Dollarito é uma plataforma de empréstimo digital focada em ajudar pessoas sem histórico de crédito ou pontuações de crédito baixas a acessar empréstimos transparentes, responsáveis e com preços razoáveis, capacitando-as a construir crédito e melhorar seu futuro financeiro.

Nos Estados Unidos, milhões de pessoas com crédito baixo ou nenhum crédito são excluídas das oportunidades financeiras exatas que lhes permitem melhorar seu crédito. Dollarito buscou ajudar seus clientes a contornar esse paradoxo, lidando com as limitações dos modelos tradicionais de pontuação de crédito. A empresa queria facilitar uma avaliação mais precisa dos recursos de reembolso de uma pessoa com base em suas transações bancárias, dados comportamentais e fatores econômicos. No entanto, a Dollarito carecia de uma base tecnológica escalável, segura e compatível, o que era fundamental para alcançar seu objetivo.

Entre na plataforma IBM Cloud.