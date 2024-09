Destiny Corporation

A Destiny, parceira de negócios da IBM, ajudou inúmeros clientes a implementar o IBM Netezza Performance Server for IBM Cloud Pak® for Data. O Cloud Pak for Data oferece às empresas uma plataforma de dados e IA extensível e nativa da nuvem que é executada em qualquer nuvem e moderniza a coleta, a organização e a análise de dados, implementando a IA em toda a organização. A solução permite que as empresas provisionem e implantem serviços de dados de forma flexível e rápida, e é adaptada para possibilitar consultas mais profundas e rápidas em conjuntos de dados grandes e complexos. Os clientes podem aproveitar os poderosos recursos de Cloud Pak for Data AI, como IBM InfoSphere® DataStage®, IBM Cognos® Analytics e IBM Streams, para análise em tempo real.

"Quando dizemos a esses clientes que eles podem obter respostas para suas perguntas de negócios em poucos minutos, a reação inicial é a descrença", diz Rafiee. "Mostramos como é fácil com o IBM Netezza Performance Server, um padrão comprovado do setor por quase duas décadas."



Além dos benefícios diretos de desempenho que a solução oferece, a Destiny prefere a Netezza por seus recursos de gerenciamento intuitivos e seu uso simples, mesmo para funcionários não técnicos da empresa. "É muito fácil para os usuários de negócios criarem conjuntos de resultados dentro do sistema", comenta Rafiee. Os usuários podem criar tabelas com conjuntos de resultados em tempo real dentro da Netezza sem qualquer ajuda ou validação do pessoal de TI, muitas vezes após apenas alguns dias de treinamento.



As empresas agora também têm acesso à virtualização de dados, que envolve a consulta de dados em vários sistemas sem a necessidade de copiar e replicar dados. A virtualização de dados pode ajudar a reduzir os custos e também simplificar as funções analíticas, melhorando a precisão e a relevância.



Como parte do processo de implantação, a Destiny oferece workshops de treinamento para que os usuários corporativos se familiarizem com o Netezza Performance Server. De acordo com Rafiee, essa é uma etapa essencial para obter o máximo de desempenho da solução, pois a integração e a operação perfeitas podem deixar os usuários sem saber de todos os seus recursos.



“Os usuários corporativos estão acostumados a extrair dados dos sistemas e bancos de dados de origem para analisá-los em outros lugares. O Netezza pode se encaixar em qualquer arquitetura de análise compatível com ODBC existente para fazer com que os aplicativos executem consultas mais rapidamente. No entanto, o verdadeiro poder da solução se manifesta quando os clientes executam as análises dentro do sistema. Recentemente, reprojetamos os processos de análise preditiva de um cliente bancário para serem executados em seu sistema Netezza existente. Eles viram trabalhos críticos de geração de relatórios passarem de 45 horas para 12 segundos.”