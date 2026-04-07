Viabilizar uma mudança nacional para o uso de energia doméstica limpa.

O DESNZ acelera a adoção de soluções de energia doméstica de baixo carbono mais limpas e acessíveis no Reino Unido
O Departamento de Segurança Energética e Neutralidade de Carbono (DESNZ) está conduzindo a transição de energia limpa do Reino Unido, visando uma energia limpa até 2030 e neutralidade de carbono até 2050. O progresso está em andamento, mas apenas 2 milhões de proprietários de residências mudaram de caldeiras a gás ou combinadas para bombas de calor de fonte de ar. Até 2030, o DESNZ pretende aumentar a instalação anual de bombas de calor em mais de 5 vezes a taxa atual.
O aquecimento continua sendo uma oportunidade central. As 30 milhões de residências do Reino Unido geram cerca de 20% das emissões nacionais, e muitas foram construídas antes dos padrões modernos de isolamento, tornando as atualizações mais complexas.
Para atingir metas de longo prazo, é necessária uma abordagem inovadora: usar o insight do consumidor e o engajamento digital para incentivar novos hábitos na forma como as pessoas aquecem suas casas.
Melhorar a eficiência energética doméstica significa entender os comportamentos estabelecidos em relação ao conforto e ao aquecimento. Muitas famílias ainda estão mais familiarizadas com sistemas mais antigos e podem ainda não reconhecer completamente os benefícios de longo prazo das medidas de reforma ou alternativas de baixo carbono. A mudança de uma caldeira combinada para uma bomba de calor muitas vezes parece uma mudança significativa que requer adaptação técnica e comportamental.
O DESNZ introduziu uma série de programas de subsídios para apoiar a transição. A conscientização, os custos iniciais e a capacidade da cadeia de suprimentos continuam sendo desafios importantes a serem superados. Lidar com essas áreas será fundamental para acelerar a adoção e manter o Reino Unido no caminho certo para suas ambições de longo prazo.
Para apoiar o programa de descarbonização do consumo de energia residencial do DESNZ, o DESNZ contratou a IBM Consulting para projetar e implementar o SIGMA, a aplicação Salesforce Integrated Grant Management. Essa plataforma de dados e IA, baseada no Salesforce, simplifica a administração de subsídios nacionais, aprimora os serviços ao cidadão e fortalece a tomada de decisões orientada por dados, ajudando o DESNZ a avançar em suas ambições de longo prazo com mais eficiência.
Trabalhando em estreita colaboração com as equipes de Políticas e de Serviços Corporativos Integrados Digitais, a IBM Consulting avaliou todo o ciclo de vida do programa de subsídios, desde a estratégia de canais e o design de KPI até as soluções de CRM escaláveis. A equipe considerou requisitos voltados para o futuro, como a retenção de dados por mais de 25 anos e o papel crescente da IA na análise de dados, governança, implementação padronizada e realização de valor.
A IBM Consulting reuniu uma equipe multidisciplinar para moldar uma abordagem robusta de gerenciamento de portfólios. Isso incluiu definir a visão do produto, o roteiro, a arquitetura, os benefícios e a governança, além de introduzir métodos de trabalho centrados no produto, com suporte de DevOps, para uma entrega mais rápida e com múltiplos lançamentos. À medida que a plataforma SIGMA amadurecia, a IBM Consulting ajudou a estabelecer o modelo operacional de longo prazo para a plataforma e transferiu a propriedade para a ICS, garantindo que a organização tivesse os recursos e a independência necessários para sustentar e expandir a plataforma.
Uma abordagem consistente centrada no cliente sustentou todo o programa, criando uma experiência perfeita para todos os usuários. A governança unificada e uma abordagem compartilhada de DevOps garantiram qualidade, reutilização e produtividade em todo o desenvolvimento.
A Salesforce Marketing Cloud, a Data Cloud e as soluções para o setor público forneceram as interfaces intuitivas, a forte adequação funcional e a arquitetura modular necessárias para uma configuração rápida e melhoria contínua.
Por meio de uma estreita colaboração, as equipes da Salesforce, IBM, ICS Digital e Policy aceleraram o desenvolvimento e reduziram o esforço de entrega reutilizando componentes configuráveis em toda a plataforma.
Ao combinar os recursos do Salesforce com os aceleradores e a experiência em entrega da IBM Consulting, a equipe conseguiu implementar a solução significativamente mais rápido; cerca de 70% mais rápido do que abordagens empresariais comparáveis. A Salesforce Data Cloud possibilitou uma integração tranquila com os sistemas de pagamento, fortalecendo o fluxo de dados e melhorando a eficiência operacional em todo o programa.
Os marcos iniciais da entrega incluíram a integração de três principais fornecedores do DESNZ, cinco produtos e o fornecimento de treinamento em gerenciamento de fluxos de trabalho para mais de 30 funcionários públicos. A automação já reduziu substancialmente o esforço manual, substituindo tarefas como gerenciamento de planilhas, uploads em lote e reconciliação de dados por processos digitais simplificados. Os primeiros indicadores mostram uma melhoria significativa na produtividade do DESNZ.
A plataforma SIGMA agora está em uso ativo em mais de 270 autoridades locais, oferecendo suporte a uma administração de subsídios consistente e de alta qualidade em todo o país. A IBM Consulting firmou parceria com usuários corporativos e a equipe digital para desenvolver as habilidades e os recursos necessários para o sucesso no longo prazo, abrangendo análise da web, ciência de dados, propriedade de produtos, gerenciamento de produtos e entrega de vários fornecedores.
Com a plataforma Salesforce agora incorporada e escalável, o DESNZ está bem posicionado para acelerar a entrega de seus objetivos nacionais de bomba de calor e energia limpa. A melhoria na gestão do portfólio e a automação ajudarão o departamento a avançar mais rapidamente rumo à descarbonização dos 30 milhões de lares do Reino Unido, transformando a ambição estratégica em resultados mensuráveis na jornada para a neutralidade de carbono.
O DESNZ (Departamento de Segurança Energética e Neutralidade de Carbono) foi criado em fevereiro de 2023, é responsável pela segurança energética do Reino Unido, protegendo os consumidores e buscando a neutralidade de carbono. Ele tem como foco liderar a missão do governo de alcançar a energia limpa até 2030 e visa promover a descarbonização interna neste parlamento para reduzir as contas de energia da população e a pobreza energética enquanto descarboniza o setor de edifícios.
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Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.