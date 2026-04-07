Viabilizar uma mudança nacional para o uso de energia doméstica limpa.

O Departamento de Segurança Energética e Neutralidade de Carbono (DESNZ) está conduzindo a transição de energia limpa do Reino Unido, visando uma energia limpa até 2030 e neutralidade de carbono até 2050. O progresso está em andamento, mas apenas 2 milhões de proprietários de residências mudaram de caldeiras a gás ou combinadas para bombas de calor de fonte de ar. Até 2030, o DESNZ pretende aumentar a instalação anual de bombas de calor em mais de 5 vezes a taxa atual.

O aquecimento continua sendo uma oportunidade central. As 30 milhões de residências do Reino Unido geram cerca de 20% das emissões nacionais, e muitas foram construídas antes dos padrões modernos de isolamento, tornando as atualizações mais complexas.

Para atingir metas de longo prazo, é necessária uma abordagem inovadora: usar o insight do consumidor e o engajamento digital para incentivar novos hábitos na forma como as pessoas aquecem suas casas.

Melhorar a eficiência energética doméstica significa entender os comportamentos estabelecidos em relação ao conforto e ao aquecimento. Muitas famílias ainda estão mais familiarizadas com sistemas mais antigos e podem ainda não reconhecer completamente os benefícios de longo prazo das medidas de reforma ou alternativas de baixo carbono. A mudança de uma caldeira combinada para uma bomba de calor muitas vezes parece uma mudança significativa que requer adaptação técnica e comportamental.

O DESNZ introduziu uma série de programas de subsídios para apoiar a transição. A conscientização, os custos iniciais e a capacidade da cadeia de suprimentos continuam sendo desafios importantes a serem superados. Lidar com essas áreas será fundamental para acelerar a adoção e manter o Reino Unido no caminho certo para suas ambições de longo prazo.