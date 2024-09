Capital do Colorado e um destino turístico popular, Denver foi fundada em 1858 e hoje tem uma população de mais de 700.000 habitantes. Atualmente, há mais de 50 agências exclusivas realizando várias funções para apoiar a cidade e o condado. A organização de TI desempenha um papel crítico no apoio aos seus esforços. Atualmente, a equipe de TI oferece suporte a uma ampla variedade de softwares e serviços que vão desde soluções de licenciamento e segurança pública até software de compras, folha de pagamento e muito mais. Ela gerencia um ambiente virtualizado com 1.500 máquinas virtuais (VMs) operando em 40 hosts e está em processo de migração de algumas de suas cargas de trabalho para a nuvem pública. Historicamente, a equipe de operações de TI usou ferramentas de monitoramento díspares para entender o desempenho de seu ambiente e determinar quando e onde precisavam realocar os recursos. Quando houve um problema de desempenho, eles confiaram na intervenção manual para diagnosticar a causa raiz e identificar uma solução. Além disso, quando os proprietários de aplicativos recorreram a eles para alocar recursos para um novo serviço, eles frequentemente superestimavam aquilo de que precisavam. Como muitas organizações, houve um equívoco na organização de TI de Denver por achar que o excesso de provisionamento poderia garantir o desempenho dos aplicativos. Infelizmente, a equipe de operações de TI não tinha uma ferramenta que identificasse onde eles estavam provisionando demais e avaliasse se uma redução apoiaria um melhor desempenho dos aplicativos. Foi quando eles começaram a explorar a solução de otimização de custos de nuvem híbrida IBM® Turbonomic® .

Gerenciamento de desempenho Denver confia no IBM Turbonomic para garantir o desempenho de 1500 VMs Maior eficiência Com a ajuda do Turbonomic, a equipe obteve uma redução de 33% no uso de CPU e RAM

Escolhemos o IBM Turbonomic porque estávamos procurando uma linguagem comum na qual todos na organização pudessem confiar como uma fonte de verdade para o que precisamos para dimensionar corretamente nossos ambientes. Nick Steensland Service Delivery Manager City and County of Denver, CO

Implementação da otimização de custos da nuvem híbrida impulsionada por IA Depois de instalar a solução de otimização de custos de nuvem híbrida Turbonomic, a equipe de operações de TI finalmente tinha uma única fonte da verdade para entender o desempenho de seu ambiente de computação. "Escolhemos o IBM Turbonomic porque estávamos procurando uma linguagem comum em que todos na organização pudessem confiar como fonte da verdade para o que precisamos para dimensionar nossos ambientes corretamente", explica Nick Steensland, gerente de entrega de serviços para a cidade e o condado de Denver. Além disso, eles finalmente tinham evidências concretas para mostrar aos proprietários de aplicativos onde suas VMs estavam provisionadas demais. "O IBM Turbonomic nos forneceu os dados necessários para mostrar à equipe mais ampla que a provisionamento em excesso não só não garantiria o desempenho, mas colocaria o desempenho em risco", diz Steensland. Devido à visibilidade full stack do Turbonomic, a equipe tinha os dados necessários para mostrar ao administrador do banco de dados, por exemplo, que devolver os núcleos da CPU não sacrificaria o desempenho de seus sistemas. Esse nível de relatórios os ajudou a estabelecer confiança em toda a equipe e permitiu que finalmente iniciassem um esforço abrangente de redimensionamento em todo o ambiente.

Gerando eficiência e garantindo o desempenho Desde o início desse esforço de consolidação do data center, a equipe de operações de TI conseguiu obter uma redução de 33% no uso de CPU e RAM, ao mesmo tempo em que garantiu o desempenho. Eles também aprimoraram seus processos de planejamento. Agora, quando os proprietários de aplicativos chegam à equipe com uma solicitação de recursos, eles têm dados históricos para ajudá-los a determinar qual volume de recursos realmente alocar. Eles também são capazes de observar de perto a utilização e redimensionar quando apropriado. Esse recurso provou ser extremamente benéfico à medida que a equipe tenta depender da infraestrutura existente para implantar novos serviços. Um novo host pode custar mais de USD 30.000. Ao melhorar a utilização da infraestrutura existente, a equipe conseguiu garantir o desempenho dos aplicativos e evitar investir em um novo servidor até que não houvesse outra opção. Nesse estágio de sua jornada, a equipe está confiando nas recomendações de recursos baseadas em IA do Turbonomic para seu ambiente virtualizado. Seu objetivo é implementar ações automatizadas nesse ambiente, bem como em seu ambiente de nuvem pública nos próximos 12 meses. À medida que navegam nessa transição, eles continuarão a seguir suas orientações para minimizar os gastos, mantendo uma experiência de usuário final consistentemente excelente para seus funcionários e seus residentes.