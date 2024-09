"Por mais de um século, a Deluxe forneceu soluções e plataformas inovadoras que revolucionam a forma como as empresas pagam, são pagas e crescem. Nossa poderosa balança oferece suporte a milhões de pequenas empresas, milhares de instituições financeiras e centenas das maiores marcas de consumo do mundo, enquanto processa aproximadamente US$ 3 trilhões em volume anual de pagamentos. Nosso sucesso, e por extensão o sucesso de nossos clientes, depende de nossa capacidade de antecipar pagamentos, marketing e tendências operacionais, incluindo tecnologias revolucionárias que geram novas oportunidades de negócios.

A IA generativa é um desses pontos fundamentais; um divisor de águas tecnológico para muitos setores, incluindo o nosso. Mas é importante reconhecer que a IA do consumidor não é igual à IA da empresa. O Enterprise Al foi projetado para resolver problemas reais de negócios. Recursos de IA generativa, como os encontrados no IBM watsonx, geram rápidos ganhos de produtividade e time to value para as empresas. Os modelos de base de código aberto, proprietários ou híbridos fornecem a análise e os insights que permitem que empresas e organizações personalizem e dimensionem os casos de uso para atender às suas necessidades. A IA conversacional de nível empresarial aprimora a experiência do cliente e acelera os tempos de resposta. Acreditamos que a experiência e as tecnologias de IA focadas na empresa ajudarão a impulsionar nossos clientes e empresas no próximo século."



Yogaraj (Yogs) Jayaprakasam

Chief Technology & Digital Officer

Deluxe Corporation