Para oferecer um melhor suporte à sua grande comunidade de desenvolvedores internos, há quase 700 no lado da z Systems de uma população total de aproximadamente 1.500 desenvolvedores e analistas de negócios associados, e para garantir uma plataforma de desenvolvimento estável e confiável da z Systems, o Danske Bank atualizou para a mais recente oferta do IBM Application Delivery Foundation for z Systems (ADFz). Isso fornece um pacote completo de ferramentas essenciais projetadas para impulsionar a eficiência na criação e manutenção de aplicativos para ambientes IBM z/OS. Com um modelo de entrega contínua que oferece melhorias incrementais como atualizações mensais, a ADFz também ajuda as estruturas da z Systems a acompanhar o ritmo das funcionalidades e abordagens mais recentes.

ADFz inclui as seguintes ferramentas: IBM Developer for z Systems, fornecendo ferramentas de produtividade para desenvolvimento de aplicativos; IBM Debug Tool for z/OS, uma ferramenta interativa de depuração em nível de origem para aplicativos compilados; IBM Fault Analyzer for z/OS, que reúne informações em tempo real para ajudar os desenvolvedores a entenderem os términos anormais de aplicativos; IBM File Manager for z/OS, que oferece processamento de arquivo aprimorado ao trabalhar com conjuntos de dados no z Systems; e IBM Application Performance Analyzer for z/OS, que relata como os aplicativos usam os recursos disponíveis.

"O que há de ótimo em ADFz e IBM Developer for z Systems é que quase tudo o que precisamos para entregar software rapidamente está em uma interface", diz Jensen. "Podemos lidar com todo o ciclo de vida do software da z Systems, desde o desenvolvimento até o teste e a documentação e a resolução de problemas, tudo dentro de um ambiente fácil de usar que é rapidamente acessível aos desenvolvedores que são novos na z Systems. Isso promove maior velocidade e eficiência, e ajuda a reduzir a lacuna entre o desenvolvimento para z/OS e o desenvolvimento para outras plataformas, como .NET. Isso é particularmente importante quando adicionamos novos desenvolvedores à equipe, e torna mais fácil construir e executar aplicativos híbridos que utilizam serviços COBOL ou CICS combinados com uma nova interface web.

O Danske Bank desenvolveu sua própria ferramenta de teste unitário e conseguiu integrá-la ao seu ambiente IBM Developer for z Systems, permitindo um fluxo contínuo desde o desenvolvimento até os casos de teste, testes unitários, adição de lógica de negócios e, finalmente, a transição para a produção.

"Nesse ponto, temos as ferramentas Analisar e Depurar disponíveis para rastrear e entender erros", diz Jensen. "Todo o processo é mais rápido e intuitivo dentro do IBM Developer for z Systems, com fácil acesso a novas ferramentas que desenvolvemos. Por exemplo, temos uma ferramenta chamada "Sistemas de diagnóstico de aplicativos". Isso usa a API do Fault Analyzer para extrair dumps do sistema de solução de aprendizado de máquina, permitindo que eles sejam abertos diretamente no IDE. Você pode ver o estado do programa em produção e seu histórico nesse ambiente, pode ver sua criticidade e se está autorizado a fazer alterações, e pode adicionar comentários ou notas para que outras pessoas estejam cientes de quaisquer problemas.

Poulsen acrescenta: "Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com os laboratórios da IBM, em particular para inspirá-los a incorporar nossa funcionalidade desenvolvida internamente nas ferramentas da IBM." É um ótimo relacionamento bidirecional, e apreciamos a cooperação."

Enquanto as transações principais e as informações dos clientes residem na plataforma z Systems, os serviços de front-end frequentemente estão em outras plataformas. Ao oferecer ambientes gráficos semelhantes para gerenciar o desenvolvimento e os testes em ambos os lados, o Danske Bank está ajudando a reduzir possíveis obstáculos à colaboração.

"Também estamos migrando nosso código COBOL e PL/1 de repositórios antigos para o Rational Team Concert", comenta Jensen. "Isso ajudará a remover limitações ao desenvolvimento paralelo e facilitará atrair uma nova geração de desenvolvedores para trabalhar com funcionalidades testadas e confiáveis sem o choque cultural de trabalhar em telas verdes!"

As ferramentas do ADFz desempenham um papel fundamental para manter o cenário da z Systems funcionando de forma ideal o tempo todo, como Jensen explica: "Usamos as ferramentas da IBM para monitorar o desempenho e a disponibilidade de tudo, desde os sistemas CICS de back-end até as estruturas de desenvolvimento. Além disso, nós, como proprietários das ferramentas, construímos outros sistemas de monitoramento utilizando algumas das APIs da IBM. Por exemplo, tivemos uma situação ainda hoje em que parte do Debug Tool estava inoperante, e nosso sistema de monitoramento nos permitiu reagir e resolver a situação rapidamente, em vez de esperar que um cliente interno nos notificasse sobre o problema.

"Também monitoramos as Ferramentas de determinação de problemas para ver o que está acontecendo em todo o ambiente da z Systems. As APIs se conectam ao nosso front-end baseado em Java, a Plataforma de Aplicativos Remotos (RAP) dentro do Eclipse, que fornece dashboards de controle de fácil interpretação de indicadores-chave de desempenho."