A Dan.com começou criando um pool de domínios não utilizados para facilitar aos usuários a localização de nomes de domínios disponíveis. “Reunimos o inventário e o fornecimento de todas as fontes possíveis por meio da nossa API de pool de domínios não utilizados, para que possamos ter um inventário compartilhado de nomes de domínios não utilizados e disponíveis que podem ser distribuídos”, diz Sardeha.

No entanto, a Dan.com ainda precisava resolver os problemas envolvidos na transferência de nomes de domínios de um usuário e escrivão para outro. No mercado primário, há milhares de escrivães que gerenciam domínios, cada um com seus próprios processos e bloqueios, o que tornava essas transações complicadas, caras e demoradas. Para atingir seus objetivos, a Dan.com percebeu que precisava usar a tecnologia blockchain. “Percebemos que a blockchain poderia nos ajudar, por exemplo, com recursos de contrato inteligente e um registro público para que pudéssemos automatizar e dimensionar processos que antes eram manuais, desde a criação do contrato legal até a transferência real do domínio e a entrega”, diz Sardeha.

A Dan.com trabalhou com a IBM e a Unchain para criar uma solução de blockchain. “Conseguimos facilmente colocar a blockchain em execução nos serviços da IBM. Não quero nem pensar em que tipo de incômodo teríamos que passar se tivéssemos que montar nossos próprios servidores”, diz Sardeha. Usando a tecnologia IBM Blockchain, a Dan.com automatizou o processo para alterar a propriedade de um domínio sem o envolvimento de corretores intermediários. “Essa automação nos oferece novas oportunidades, pois as transações de domínio não precisam levar semanas para serem concluídas, e podemos oferecer tipos de transação mais complexos, como arrendar ou alugar um domínio, de forma escalável”, diz Sardeha. A solução também pode acomodar automaticamente situações como o fim de um arrendamento ou período de aluguel de um nome de domínio, e a devolução do domínio ao vendedor.

A Dan.com usa o livro-razão de verificação de transação de domínio público da solução blockchain para substituir o banco de dados WHOIS desatualizado. Os usuários podem acessar o explorador de blockchain público da Dan.com para verificar se um domínio está sob um contrato e ver quantos proprietários um domínio tem. Com estas informações, os usuários podem evitar os desafios legais associados à oferta de arrendamentos e aluguel de domínios, uma vez que o livro-razão atua como o registro irrefutável que monitora quem é o proprietário do domínio e quem deve ser legalmente responsável pelo conteúdo publicado em um domínio.