Maravilhas do armazenamento: o salto da automação da Dahl com a IBM

Dahl e IBM
A Saint-Gobain, líder global em construção sustentável, conta com sua subsidiária Dahl para fornecer soluções de alto desempenho em diversos mercados da construção civil. O armazém da Dahl estava operando com 140% da capacidade, causando ineficiências, atrasos e aumento de custos. "Essa situação não era sustentável", diz Roger Sundberg, especialista em desenvolvimento e operações. Os executivos estavam preocupados com a satisfação dos clientes e a escalabilidade, o que motivou a tomada de medidas urgentes.
Para apoiar o crescimento, a Dahl lançou uma iniciativa de modernização para expandir o armazenamento, simplificar a logística e reconstruir a infraestrutura de TI principal. Um novo site de comércio eletrônico também foi lançado para melhorar a agilidade, a escalabilidade e a experiência do cliente em canais físicos e digitais, garantindo sucesso no longo prazo e liderança de mercado.
A Dahl fez uma parceria com a IBM para modernizar suas operações de armazenamento e logística, construindo uma instalação altamente automatizada projetada para escalabilidade e eficiência. O IBM® Instana Observability para monitoramento, o IBM® Turbonomic para otimização de recursos e o Red Hat OpenShift para orquestração de contêineres desempenharam papéis importantes. A iniciativa também incluiu uma reformulação completa da infraestrutura digital e um novo site de comércio eletrônico para garantir experiências perfeitas para os clientes em todos os canais.
A transformação unificou várias marcas sob a liderança da Dahl e introduziu testes de automação no novo armazém. “A instalação foi construída especificamente para alcançar de 85 a 90% de automação por linha de pedido”, diz Sundberg. “Os testes iniciais mostram resultados promissores (processos manuais reduzidos e aumento de produtividade) e estamos validando o desempenho em condições do mundo real.” O Turbonomic ajudou a escalonar os pods no OpenShift com recomendações precisas de recursos, garantindo um desempenho consistente.
Os Instana Smart Alerts e o dashboard baseado em IA permitiram o monitoramento proativo de todas as aplicações em uma visualização única e codificada por cores. “Agora podemos visualizar tudo melhor”, diz Sundberg. A Dahl também aproveita a funcionalidade Instana Smart Alerts para monitorar toda a cadeia de aplicações, incluindo seu API gateway. Ao analisar padrões de erro em um intervalo de 10 minutos, os alertas inteligentes fornecem avisos antecipados quando ocorrem anomalias, ajudando a equipe a agir antes que os problemas se agravem. Ao contrário do monitoramento tradicional, que se concentra em recursos isolados e exige configurações complexas, o Instana correlaciona automaticamente os dados entre os serviços para acionar eventos significativos. Combinada com ferramentas de visualização de código aberto e telemetria, essa abordagem oferece à Dahl full stack observability e controle proativo sobre seus fluxos de trabalho críticos. “Agora vemos o portfólio completo de aplicações, com fluxo de dados em tempo real. Se algo ficar vermelho ou amarelo, podemos identificar e lidar imediatamente com o possível problema antes que afete o tempo de resposta ao cliente”. Isso fortaleceu os recursos de DevOps da Dahl, garantindo o desempenho das aplicações e a qualidade do código antes de entrar em operação.
O lançamento do novo site de comércio eletrônico da Dahl foi um marco fundamental na transformação da empresa. Após duas tentativas de lançamento fracassadas causadas por problemas de integração de back-end com o sistema ERP, a equipe aproveitou o IBM Instana para obter full-stack observabilidade e identificar as causas raiz em tempo real. “Antes do Instana, estávamos processando os registros e esperando procurar no lugar certo”, diz Sundberg. Com o Instana Smart Alerts e telemetria em tempo real, o terceiro lançamento ocorreu sem problemas, permitindo que a equipe resolvesse os problemas à medida que surgiam. O site foi ao ar quatro meses antes do previsto, alcançando um ROI de 100% no Instana em apenas alguns meses. O desempenho também melhorou drasticamente, com os tempos de resposta caindo de até cinco segundos para menos de dois milissegundos, aumentando a satisfação do cliente e impulsionando o aumento das compras.
Após a transformação, a Dahl alcançou processamento e entrega de pedidos mais rápidos, apoiados por uma estratégia de logística centralizada e lojas autônomas 24 horas por dia, 7 dias por semana em toda a Suécia. As ferramentas da IBM permitiram a resolução proativa de problemas e ajudaram a consolidar o monitoramento de dez soluções para quatro, aumentando a observabilidade e a confiabilidade.
Os recursos de remediação de incidentes do Instana aceleraram o lançamento do novo site de comércio eletrônico da Dahl em quatro meses, entregando um ROI de 100% em semanas. Os tempos de resposta caíram de cinco segundos para menos de dois milissegundos, aumentando a satisfação dos clientes e as compras. A automação no atendimento de pedidos aumentou de 60% para 80-90%, com 10 dos 12 testes executando com sucesso a automação do armazém em 120% do volume máximo de pedidos.
"O uso combinado do Instana e do Turbonomic nos proporciona monitoramento e otimização de ponta a ponta, aprimorando nossa capacidade de gerenciar recursos de forma eficaz", observa Sundberg. "Isso nos permitiu consolidar nosso ambiente de monitoramento de dez soluções para quatro, aumentando a observabilidade e identificando possíveis problemas mais cedo."
"O Instana e o Turbonomic identificaram e eliminaram problemas de desempenho que interferiram na movimentação dos pacotes", explica Sundberg. "Após 10 de 12 testes, executamos com sucesso a automação do armazém em 120% do volume máximo de pedidos, demonstrando o potencial do sistema. Esses testes fazem parte de um processo de validação contínuo para garantir um desempenho consistente antes da implementação em grande escala."
Esses resultados não apenas melhoraram a eficiência operacional e a satisfação do cliente, como também fortaleceram a vantagem competitiva da Dahl no dinâmico setor de logística da Suécia, posicionando a empresa como benchmark em inovação e capacidade de resposta.
A Dahl é um polo de construção e desenvolvimento na Suécia, fornecendo climatização, encanamento e materiais de construção em todo o país. Com sede em Estocolmo, a Dahl é uma subsidiária da Saint-Gobain Distribution Sweden, que possui várias subsidiárias.
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Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam conforme as configurações e condições de cada cliente e portanto não é possível apresentar os resultados gerais normalmente esperados.