Maravilhas do armazenamento: o salto da automação da Dahl com a IBM

A Dahl fez uma parceria com a IBM para modernizar suas operações de armazenamento e logística, construindo uma instalação altamente automatizada projetada para escalabilidade e eficiência. O IBM® Instana Observability para monitoramento, o IBM® Turbonomic para otimização de recursos e o Red Hat OpenShift para orquestração de contêineres desempenharam papéis importantes. A iniciativa também incluiu uma reformulação completa da infraestrutura digital e um novo site de comércio eletrônico para garantir experiências perfeitas para os clientes em todos os canais.

A transformação unificou várias marcas sob a liderança da Dahl e introduziu testes de automação no novo armazém. “A instalação foi construída especificamente para alcançar de 85 a 90% de automação por linha de pedido”, diz Sundberg. “Os testes iniciais mostram resultados promissores (processos manuais reduzidos e aumento de produtividade) e estamos validando o desempenho em condições do mundo real.” O Turbonomic ajudou a escalonar os pods no OpenShift com recomendações precisas de recursos, garantindo um desempenho consistente.

Os Instana Smart Alerts e o dashboard baseado em IA permitiram o monitoramento proativo de todas as aplicações em uma visualização única e codificada por cores. “Agora podemos visualizar tudo melhor”, diz Sundberg. A Dahl também aproveita a funcionalidade Instana Smart Alerts para monitorar toda a cadeia de aplicações, incluindo seu API gateway. Ao analisar padrões de erro em um intervalo de 10 minutos, os alertas inteligentes fornecem avisos antecipados quando ocorrem anomalias, ajudando a equipe a agir antes que os problemas se agravem. Ao contrário do monitoramento tradicional, que se concentra em recursos isolados e exige configurações complexas, o Instana correlaciona automaticamente os dados entre os serviços para acionar eventos significativos. Combinada com ferramentas de visualização de código aberto e telemetria, essa abordagem oferece à Dahl full stack observability e controle proativo sobre seus fluxos de trabalho críticos. “Agora vemos o portfólio completo de aplicações, com fluxo de dados em tempo real. Se algo ficar vermelho ou amarelo, podemos identificar e lidar imediatamente com o possível problema antes que afete o tempo de resposta ao cliente”. Isso fortaleceu os recursos de DevOps da Dahl, garantindo o desempenho das aplicações e a qualidade do código antes de entrar em operação.

O lançamento do novo site de comércio eletrônico da Dahl foi um marco fundamental na transformação da empresa. Após duas tentativas de lançamento fracassadas causadas por problemas de integração de back-end com o sistema ERP, a equipe aproveitou o IBM Instana para obter full-stack observabilidade e identificar as causas raiz em tempo real. “Antes do Instana, estávamos processando os registros e esperando procurar no lugar certo”, diz Sundberg. Com o Instana Smart Alerts e telemetria em tempo real, o terceiro lançamento ocorreu sem problemas, permitindo que a equipe resolvesse os problemas à medida que surgiam. O site foi ao ar quatro meses antes do previsto, alcançando um ROI de 100% no Instana em apenas alguns meses. O desempenho também melhorou drasticamente, com os tempos de resposta caindo de até cinco segundos para menos de dois milissegundos, aumentando a satisfação do cliente e impulsionando o aumento das compras.