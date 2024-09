A CVS Health queria transformar o seu negócio, mas percebeu que, para o conseguir, precisava de compreender e integrar todo o seu ecossistema. Eles adotaram uma perspectiva "de fora para dentro" para compreender as necessidades das pessoas que atendem e quais dados seriam necessários para impulsionar a transformação. Eles precisariam desenvolver uma estratégia centrada em API e um ecossistema de API com flexibilidade para acomodar diversos ambientes: no local, em nuvem privada e em diversas nuvens públicas.