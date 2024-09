Com base na solução IBM IMPACT para SAP S/4HANA, o IBM Services conseguiu uma implementação rápida, colocando a solução em produção em oito meses. A solução IBM IMPACT é uma instância pré-configurada do SAP S/4HANA, customizada para atender às necessidades de setores de mercado específicos. Com base na configuração, as equipes de implementação podem avançar rapidamente para se concentrar na customização do SAP S/4HANA para maximizar os benefícios de cada cliente, proporcionando rápido tempo de maturação.

A equipe trabalhou em sprints de três semanas, usando a metodologia IBM Ascend baseada no SAP Activate, que formaliza o processo ágil. Os resultados de cada sprint foram apresentados às partes interessadas da CTE, com oportunidades de evolução do feedback para garantir que o projeto atendeu às expectativas, atendeu às funcionalidades e atingiu as linhas do tempo. A IBM também ofereceu conselhos sobre as abordagens de melhores práticas, mapeou interfaces de sistemas existentes para o SAP S/4HANA e ajudou a garantir que o projeto permanecesse dentro do orçamento e do prazo.

Na primeira fase, CTE e IBM se concentraram na implementação de soluções como finanças, controle e livro-razão e na criação de uma visão unificada das operações da empresa. A IBM Services entregou a primeira prova de conceito em dez dias, apresentando evidências sólidas do que era possível.

Matt Nazzaro comenta: "No início, eu estava cético em relação ao uso da abordagem Agile; eu percebia o valor em projetos pequenos no estilo de startups, mas não achava que se encaixasse em um ambiente estabelecido em que os sistemas operacionais estão sob extrema pressão. Mas quando começamos, a IBM logo nos mostrou as vantagens. Em vez de chegarmos à grande revelação e percebermos que deixamos passar alguma coisa, a metodologia IBM Ascend nos ajuda a desenvolver soluções de forma colaborativa e responsiva, com melhorias incrementais que proporcionam um resultado que funciona para todos".