Atualmente, médicos de UTIs em todo o mundo estão usando o aplicativo COVID Critical enquanto tratam pacientes com COVID-19, informados pelos dados contribuídos pelos hospitais membros do COVID Critical. "Isso nos permite comparar nossos pacientes de UTI com pacientes de todo o mundo, para que possamos acompanhar e entender o que pode acontecer com pacientes individuais", diz o Dr. Asad Usman do departamento de anestesia e cuidados críticos da Universidade da Pensilvânia.

O foco inicial do aplicativo clínico é em dados de tratamento relacionados à ventilação mecânica e diálise. À medida que mais dados são coletados e analisados, o aplicativo será expandido para registrar e compartilhar características clínicas relacionadas à função pulmonar, cardiológica, neurológica e renal.

Embora o foco principal do aplicativo clínico seja capacitar os clínicos em momentos que importam, as informações obtidas do banco de dados de pacientes também fornecem estatísticas de impacto relacionadas ao planejamento e recursos de leitos hospitalares. Por exemplo, o custo da ventilação mecânica para um paciente com COVID-19 foi estimado em USD 20.000 por dia, com um custo total de tratamento no hospital variando de USD 42.000 a USD 500.000.

Em média, pacientes com COVID-19 passam 24 dias na UTI. Análises de dados também revelaram outra estatística preocupante: quando o COVID Critical começou no início de 2020, as taxas de mortalidade na UTI chegavam a 80% — outra razão para a urgência dos esforços do COVID Critical.

"Médicos e enfermeiros são orientados por dados", diz Prof. Fraser. "Gostamos de saber o que fazer a seguir porque os riscos são incrivelmente altos. Precisamos dos dados para ajudar o máximo possível sua mãe e seu pai."