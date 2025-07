A CRIF integrou a plataforma IBM® Cloudability® aos seus sistemas existentes para enfrentar os desafios de gerenciamento de custos em nuvem. A solução Cloudability faz parte do portfólio do IBM Apptio FinOps e apresenta funcionalidades avançadas, como mapeamentos inteligentes, para fornecer visibilidade centralizada dos custos de várias funções em toda a empresa. O Cloudability inclui dashboards e relatórios fáceis de entender, que apresentam detalhamentos de custos adaptados a diversos stakeholders do negócio. Além disso, a CRIF consegue otimizar seus recursos em nuvem de forma eficaz e identificar áreas de potencial desperdício utilizando as recomendações de otimização poderosas — mas fáceis de usar — da solução.

O Sr. Gentilini destaca: “Entendemos que precisávamos usar IA para gerar eficiência em processos, operações, sistemas e na escrita de código — tudo em uma fase em que as coisas mudavam muito rapidamente e não era fácil adaptar os recursos.” O processo de implementação incluiu o carregamento de dados da AWS e Microsoft Azure, integração com o Active Directory para logon único e treinamento abrangente de usuários. A colaboração com a IBM levou a avanços significativos, resolvendo as preocupações financeiras imediatas da CRIF e posicionando a empresa para crescimento e inovação futuros.