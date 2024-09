"…Nossa parceria com a IBM começou em 1962. Nós ainda não estávamos lá, mas estávamos juntos em 2015 quando decidimos desenvolver a IA na empresa. Oito anos depois, o resultado é que economizamos um tempo equivalente a 1.600 empregos em tempo integral, porque automatizamos partes do trabalho aproveitando a IA e a tecnologia. Fornecemos melhores orientações aos nossos consultores, ajudamos nossos clientes e medimos com muita precisão as economias. Essas economias de tempo representam para nós um investimento, pois reduzimos tarefas repetitivas e liberamos tempo para nossos consultores desenvolverem um novo valor comercial e empresarial. Então é possível ver, o impacto na produtividade é absolutamente enorme para os 30.000 consultores que trabalham em contato direto com os clientes."



Nicolas Théry

Presidente,

Crédit Mutuel Alliance Fédérale