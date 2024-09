A Credendo decidiu padronizar o SAP ERP Financials, como explica Lode Vermeersch: "Já estávamos usando o SAP ERP Financials em nosso escritório principal na Bélgica e estávamos muito satisfeitos com seus recursos. Foi o passo natural para estender o uso como uma solução padrão contábil para o grupo."

"Analisamos vários possíveis parceiros de implementação, e a IBM foi a candidata de destaque. Sua experiência e conhecimento atuando no setor de seguros, e com implementações do SAP ERP Financials, foram diferenciais importantes."

"O mais impressionante, porém, foi o histórico comprovado da IBM na coordenação de projetos em todo o mundo. O fato de que a IBM poderia fornecer consultores com habilidades no idioma local e uma metodologia estruturada para o projeto, tornou a proposta atraente."

Com o suporte da equipe IBM Services, a Credendo implementou o SAP ERP Financials em suas subsidiárias na República Checa, Áustria, Bélgica e Rússia, bem como em ramificações locais em alguns outros países europeus. A empresa está usando a solução SAP para concluir as principais tarefas financeiras, que incluem o registro de transações agregadas de negócios, lucros e perdas e contabilidade estatutária.

Lode Vermeersch continua: "Trabalhar com a equipe IBM Services foi excelente. Implementações em grande escala são sempre como ciências humanas: você não pode esperar prever cada resultado e muitas vezes haverá obstáculos ao longo do caminho.

“Graças à IBM, no entanto, esta foi uma implementação muito bem gerenciada e tranquila. Sempre que nos deparávamos com desafios, a equipe IBM Services nos ajudava a resolvê-los e, sempre que solicitávamos alterações, eles respondiam rapidamente. Certamente estaremos abertos a trabalhar com a equipe novamente no futuro."