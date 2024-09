Ambiente de TI inicial

O Coop Group administra um conjunto completo de aplicativos SAP para gerenciar seus negócios. Há alguns anos, a empresa havia consolidado com sucesso cerca de 300 servidores de aplicativos e bancos de dados SAP de sistemas dedicados para a plataforma IBM Power Systems, usando a avançada tecnologia de virtualização IBM PowerVM. Desde então, o Coop Group vem executando seus servidores de aplicativos SAP e instâncias do Oracle Database no IBM AIX. Tendo inicialmente migrado para servidores IBM Power 795, o Coop Group agora executa seu cenário SAP em quatro servidores IBM Power System E880 com processadores IBM POWER8®. Usando o recurso IBM Power Enterprise Pool, para maximizar a eficiência, a empresa pode alternar de forma flexível as cargas de trabalho com as capacidades de processamento e memória necessárias entre os quatro servidores.

A estrutura de aplicativos do Coop Group engloba SAP for Retail com SAP ERP, SAP Customer Activity Repository, SAP ERP Human Capital Management, SAP Supplier Relationship Management, SAP Customer Relationship Management, SAP Forecasting and Replenishment for Retail, SAP Business Warehouse e SAP Global Trade Services, além da a solução SAP Hybris e-commerce.

Para acelerar a análise de dados, o Coop Group implementou uma solução SAP Business Warehouse Accelerator baseada em 768 núcleos de processador x86 com uma memória total de 3 TB, executando 64 instâncias separadas do sistema operacional.

Para o SAP Customer Activity Repository, o Coop Group implementou um banco de dados SAP HANA. A empresa estava executando seu ambiente de grande porte em uma solução de appliance de expansão sem virtualização. Para lidar com seu banco de dados SAP HANA de 3 TB, a empresa operou um cluster de oito nós com 320 núcleos x86 no total.

A carga de trabalho total estava se tornando um desafio real para os sistemas que executam o aplicativo SAP Customer Activity Repository. Christoph Kalt comenta: “No passado, foi preciso reduzir o volume de dados que usávamos para a análise do SAP Customer Activity Repository devido às limitações da plataforma. Isso dificultou a obtenção de uma visão geral quase em tempo real da movimentação do inventário”.

Solução técnica

Quando o Coop Group analisou a expansão de seus ambientes SAP HANA para impulsionar sua estratégia de transformação, decidiu simplificar a arquitetura de servidor subjacente e padronizar sua infraestrutura SAP em todas as soluções e aplicativos. Isso significava mover seus bancos de dados SAP HANA para servidores IBM Power Systems.

Thomas Vielhauer observa: “Conhecendo a confiabilidade e os baixos requisitos de administração da plataforma IBM Power Systems em relação à experiência anterior com nossos principais aplicativos e bancos de dados SAP, ficamos curiosos para ver como o SAP HANA funcionaria em servidores baseados em processadores POWER8 de alto desempenho”.

O Coop Group trabalhou em estreita colaboração com equipes da IBM e da SAP para migrar seus aplicativos de missão crítica do SAP Customer Activity Repository e SAP Business Warehouse para o SAP HANA em execução nos servidores IBM Power System E880.

Christoph Kalt recorda: “Conseguimos concluir a implementação e migração de forma extremamente rápida, em menos de dois meses. Tudo correu muito bem, e ficamos felizes em ter o suporte da IBM e da SAP durante a migração de sistemas tão grandes e críticos para os negócios”.

Arquitetura de servidor

Dimensionando os novos servidores para executar vários bancos de dados SAP HANA grandes junto com os servidores de aplicativos SAP, o Coop Group implementou quatro servidores IBM Power System E880 com processadores IBM POWER8. Os servidores foram instalados em dois data centers separados para fornecer redundância em ambos os locais. Como os data centers estão a 130 km de distância, todos os dados são sincronizados entre os dois locais por meio de espelhamento de armazenamento assíncrono. Um procedimento manual de failover garante a continuidade dos negócios no caso de desastres em um dos locais.

A empresa executa seus bancos de dados SAP HANA em servidores IBM Power Systems com o SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications. Essa é uma plataforma de sistema operacional otimizada, validada e certificada pela SAP. A SAP e a SUSE colaboram em seu desenvolvimento para alcançar o melhor desempenho possível para aplicativos SAP de missão crítica. As otimizações incluem uma opção de ajuste do kernel para melhorar o desempenho do cache da página e procedimentos de instalação simplificados do SAP HANA para acelerar novas implementações. Além disso, o SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications tem um canal de atualização dedicado para fornecer patches, correções e atualizações a recursos específicos para aplicativos SAP. Para reduzir ainda mais o risco de negócios, a solução também oferece acesso ao suporte prioritário integrado e contínuo da SAP e da SUSE.

Christoph Kalt explica: “Devido à nossa vasta experiência com sistemas IBM Power Systems totalmente virtualizados que executam o IBM AIX, já sabíamos como a plataforma funciona. Por isso, podemos aproveitar nosso conhecimento sobre conceitos e configurações do ambiente IBM AIX e usar essa experiência para a nova solução SAP HANA com o SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications em execução nos processadores IBM POWER. Isso nos ajudou a começar rapidamente e facilitou a agilização das operações e dos processos de gestão”.

Thomas Vielhauer comenta: “Ter todos os nossos aplicativos SAP — aqueles executados no SAP HANA e aqueles em bancos de dados tradicionais — em uma única plataforma de servidor padronizou nossa infraestrutura de TI. Isso ajudou a reduzir significativamente o tempo gasto em gerenciamento e manutenção”.

Aproveitando os recursos avançados de virtualização IBM PowerVM, a equipe configurou partições lógicas dedicadas (LPARs) para os bancos de dados do SAP HANA para garantir o desempenho ideal o tempo todo. Os dois maiores bancos de dados SAP HANA são executados em LPARs com 96 núcleos de processador IBM POWER8, configurados no modo de contribuição dedicada.

Para os servidores de aplicativos, o Coop Group configurou pools de processadores compartilhados em cada máquina. Quando a carga está baixa, as duas partições grandes também doam capacidade de processamento extra para o pool compartilhado. A combinação de partições lógicas dedicadas e compartilhadas permite que a empresa use a capacidade de computação e memória disponível com muita flexibilidade. Essas partições lógicas dinâmicas podem usar mais núcleos de processador ou memória fora do pool de recursos compartilhados quando necessário, sem ajuste manual de desempenho. O IBM PowerVM atribui automaticamente recursos de servidor disponíveis e não utilizados às partições lógicas com a maior carga, ajudando a aumentar o desempenho e minimizar os requisitos de administração manual.

Aumentando ainda mais a flexibilidade, o Coop Group pode mover facilmente partições lógicas ativas entre os dois servidores em cada local sem interrupção de aplicativos ou bancos de dados para funcionários, usuários ou clientes. O recurso IBM PowerVM Live Partition Mobility (LPM) oferece suporte à manutenção de sistemas tranquila, pois a equipe pode evitar a maior parte do tempo de inatividade planejado. Em combinação com o IBM Power Systems Capacity on Demand, a empresa pode aumentar temporariamente o número de núcleos de processador e memória para cobrir a manutenção ou outras atividades, e executar mais sistemas do que o normal em um de seus servidores IBM Power System E880.

Christoph Kalt comenta: “Os recursos avançados de virtualização e a fácil escalabilidade da plataforma IBM Power Systems foram um fator fundamental para nossa decisão de transferir nosso ambiente SAP HANA”.

No momento, o Coop Group mantém as partições lógicas que executam o SAP HANA com o SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications e as partições que executam o sistema operacional IBM AIX em servidores físicos separados. Se a empresa já quisesse consolidar sua infraestrutura de forma mais compreensiva, o Coop Group também poderia misturar partições lógicas com diferentes sistemas operacionais (como IBM AIX e Linux) em um único servidor IBM Power System E880.

SAP HANA na arquitetura do IBM Power Systems

Aproveitando a flexibilidade e o desempenho do IBM Power Systems, o Coop Group implementou seus aplicativos SAP HANA em uma configuração de TDI (T tailored Datacenter Integration) do SAP HANA. Os ambientes totalmente virtualizados se beneficiam de todos os recursos integrados de confiabilidade e desempenho da plataforma IBM Power System.

Em estreita colaboração, o Coop Group, a IBM e a SAP migraram o SAP Business Warehouse da empresa para o SAP HANA em execução no IBM Power Systems.

O Coop Group também migrou seu repositório SAP Customer Activity para o SAP HANA no IBM Power Systems. Christoph Kalt explica: “Particionar algumas tabelas em um cluster SAP HANA pode ser complicado e, como eram necessários um nó mestre e um nó de backup, não podíamos usar a capacidade total da solução. Ao mudar para o IBM Power Systems, queríamos reduzir os recursos não utilizados e evitar pagar por uma capacidade que não poderíamos realmente usar”.

Thomas Vielhauer confirma: “Para apoiar o sucesso de longo prazo de nossa estratégia de negócios, a extensibilidade foi um dos principais fatores para transferir nosso aplicativo SAP Customer Activity Repository para o SAP HANA. Não foi possível simplesmente adicionar um novo nó ao nosso cluster existente, pois o fornecedor não ofereceu mais exatamente o mesmo hardware de servidor. Como misturar diferentes nós também não era uma opção, teríamos que substituir todo o cluster apenas para adicionar capacidade extra — o que não é uma proposta muito econômica. A capacidade de ativar mais núcleos de processador e memória sempre que necessário durante toda a vida útil dos servidores nos ajuda a proteger nosso investimento de forma muito mais eficaz. Isso torna o IBM Power Systems a plataforma preferida para nosso ambiente SAP HANA em rápida expansão”.

Com o IBM PowerVM, o Coop Group pode implantar máquinas virtuais maiores para atender aos requisitos de negócios da empresa. Um caminho de crescimento sem interrupções para os sistemas aumenta a disponibilidade geral e reduz os riscos aos negócios. A instalação de menos servidores físicos reduz a carga de trabalho de configuração manual, incluindo tarefas de rotina, como cabeamento, conexão de fontes de alimentação e configuração de equipamentos de rede.