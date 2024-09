Ao implementar a nova solução, a Continental Foods amplia os insights de suas operações em toda a Europa e ajuda a garantir que seus produtos sejam adequados para seus mercados destinos

Mertens comenta: "O IBM Planning Analytics nos ajuda a detalhar o desempenho de vendas, permitindo-nos explorar quais produtos estão se saindo bem e em quais mercados. Com essas informações, podemos otimizar nossas decisões de produção e marketing para conseguir maiores retornos e aumentar nossos lucros."

Com um conhecimento contínuo sobre a demanda dos clientes e suas variações geográficas, a Continental Foods pode adaptar sua estratégia com mais agilidade do que os concorrentes, obtendo uma vantagem fundamental.

“Ao monitorar os números reais de vendas e como eles se comparam às nossas previsões com a solução IBM, podemos acompanhar de perto o quão bem nossas ofertas atendem à demanda”, diz Mertens. “À medida que as preferências do cliente evoluem, o IBM Planning Analytics nos permite reagir muito rapidamente, ajudando-nos a proteger e conquistar participação no mercado.”

Ao migrar para a versão mais recente do software Planning Analytics, a Continental Foods está liberando novas eficiências para os usuários. Especificamente, a empresa está diminuindo o tempo dedicado à criação de relatórios, manutenção de sistemas e resolução de problemas. Vários usuários podem trabalhar nos mesmos dados em paralelo sem problemas com o controle de versão, permitindo maior produtividade.

Mertens conclui: “com a versão baseada em nuvem do IBM Planning Analytics, é fácil implementar melhorias para nossos usuários. Os desenvolvimentos mais recentes proporcionam aos nossos colaboradores um acesso mais fácil do que nunca às informações críticas de que precisam, poupando-lhes tempo.À medida que nos familiarizamos com a versão mais recente, estamos entusiasmados em ver quais os novos benefícios que ela proporcionará e que nos ajudarão a continuar a fornecer alimentos de qualidade aos consumidores em toda a Europa.”