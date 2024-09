Para dar suporte a expansão de negócios sem comprometer a entrega de serviços, a Consolidated Communications implementou uma solução escalável de gerenciamento de falhas IBM® Netcool® que auxilia o provedor de rede a integrar novas aquisições de forma mais rápida e identificar possíveis problemas com maior rapidez para maior satisfação do cliente.

Desafio de negócio Com a expansão dos negócios, a Consolidated Communications buscou uma plataforma flexível de monitoramento de falhas projetada para impulsionar a capacidade de resposta e ajudar a facilitar o processo de entrada em novos mercados.

Transformação Com a tecnologia IBM Netcool, a empresa estabelece uma visão unificada para o monitoramento da rede, padroniza as informações do operador em todos os locais e explora facilmente os dados de fontes diferentes.

Resultados Reduz em 20% o número de alarmes para ajudar os operadores a se concentrarem nos principais problemas Responde 40% mais rápido e aumenta a satisfação do cliente Oferece suporte ao crescimento contínuo acelerando a integração de novas aquisições

história de desafio de negócios Buscando monitoramento escalonável para uma rede em crescimento Mantendo uma avançada rede de fibra ótica que se estende por mais de 36.000 milhas, a Consolidated Communications oferece serviços de que empresas e consumidores em sua área de cobertura de 24 estados dependem diariamente, desde televisão e streaming de vídeo até acesso à internet para empresas."Nossa atividade empresarial se concentra em possibilitar que nossos clientes se comuniquem entre si e consumam diferentes tipos de mídia", explica Danny Butler, Gerente de Supervisão de Rede na Consolidated Communications. Com a confiabilidade do serviço em alta, a Consolidated Communications exige um monitoramento de falhas altamente responsivo e a resolução de problemas em toda a sua rede de grande porte. "Na Consolidated, gostamos de resolução de chamadas zero", diz Butler. "Queremos identificar e corrigir um problema antes mesmo de um cliente ligar." Como uma empresa que continua crescendo rapidamente, a Consolidated Communications também precisa incorporar de forma rápida e perfeita os sistemas recém-adquiridos em suas operações de rede. Para expandir seus negócios sem comprometer a prestação de serviços, o provedor de rede buscou uma plataforma de monitoramento de falhas flexível e integrada, projetada para aumentar a capacidade de resposta e ajudar a facilitar o processo de entrada em novos mercados.

Com o Netcool, nossos técnicos respondem 40 por cento mais rapidamente do que com nossa solução anterior de gerenciamento de falhas. Danny Butler Manager of Network Surveillance Consolidated Communications

História de transformação Estabelecendo uma abordagem integrada e responsiva Como cliente de longa data da IBM, a Consolidated Communications implantou a plataforma IBM Netcool Operations Insight, estabelecendo uma visão unificada para monitoramento de falhas em toda sua crescente rede. "A IBM realmente nos ajuda a alcançar os objetivos que temos a partir de uma perspectiva de vigilância de rede", diz Butler. "O Netcool Operations Insight nos ajuda a normalizar, agregar e exibir falhas em nossos territórios em um único painel de controle." A tecnologia Netcool Operations Insight ajuda a Consolidated Communications a personalizar e padronizar as informações de monitoramento recebidas pelas operadoras de rede, oferecendo suporte a uma abordagem mais consistente e responsiva ao gerenciamento de falhas. E ao incorporar o recurso de análise de eventos do software Netcool Operations Insight, a empresa aproveita facilmente dados de fontes diferentes para uma tomada de decisão e correção mais bem informadas. "Em vez de nos preocuparmos com os vários silos com os quais temos que nos integrar, agora abraçamos os silos", diz Butler. "Conseguimos integrar essas outras fontes de dados e enriquecer eventos com todo tipo de informações contextuais que auxiliam os operadores a tomar decisões rápidas." Para continuar evoluindo seus recursos, a Consolidated Communications está avaliando a tecnologia IBM Cloud Event Management para fornecer a diferentes grupos de usuários visualizações personalizadas de gerenciamento de alarmes. A empresa também prevê o uso da plataforma para oferecer visualizações claras, de alto nível e quase em tempo real do desempenho da rede, o que pode ser um valor agregado significativo para os clientes da Consolidated Communications.

História de resultados Facilitando a expansão e mantendo os clientes satisfeitos A solução Netcool desempenha um papel fundamental na estratégia de crescimento da Consolidated Communications, fornecendo a plataforma de gerenciamento de falhas que a empresa precisa para expandir com sucesso. "Em cada novo mercado que integramos, precisamos monitorar diferentes operações e equipamentos", diz Butler. "Com o Netcool Operations Insights, os componentes são realmente escaláveis e clichês, para que possamos implantar rapidamente um servidor e obter alarmes de diferentes sistemas na plataforma." Ao analisar, filtrar e correlacionar eventos em toda a rede da Consolidated Communications, a solução Netcool reduz o número de alarmes em 20%, ajudando as operadoras de rede a se concentrarem em questões essenciais e responderem mais rapidamente. "Com a Netcool, nossos técnicos respondem 40% mais rápido do que com nossa solução anterior de gerenciamento de falhas", observa Butler." Para a Consolidated Communications, o tempo de resposta mais rápido e a resolução de problemas se traduz diretamente na criação de maior confiança e credibilidade com sua base de clientes. "IBM e Netcool Operations Insights realmente nos ajudam a entregar nossos produtos e serviços, monitorar esses produtos e serviços e manter nossos clientes satisfeitos", diz Butler. “No final das contas, nossos clientes estão satisfeitos e todos nós nos beneficiamos disso.”