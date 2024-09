A equipe da Plataforma de E-commerce da Conrad Electronic International GmbH & Co. KG precisa assegurar a disponibilidade ininterrupta de mais de 450.000 itens nos canais de vendas da empresa, seja online, por telefone ou via API. Para manter sua plataforma à frente do mercado e oferecer uma experiência singular e ágil aos clientes, a automação é uma parte fundamental da estratégia da equipe. A estrutura da plataforma é inteiramente fundamentada em microserviços, concebida em Java, implantada via Jenkins e hospedada na Google Cloud Platform (GCP). Diante de milhões de atualizações de produtos e solicitações processadas em tempo real, a Conrad Electronic precisa assegurar que todas as operações funcionem harmoniosamente para manter uma resposta ágil e atender a seus objetivos de nível de serviço (SLOs). “O desempenho do aplicativo é realmente importante para nós e, mais importante ainda, para nossos clientes B2C e B2B”, afirma Tobias Baumgart, diretor da plataforma de comércio eletrônico da Conrad Electronic. “Eles querem fazer suas compras rapidamente, então o Conrad Electronic precisa ser a solução mais rápida e simples disponível – sem erros.” Para apoiar esses esforços, a Conrad Electronic iniciou sua jornada na implementação da tecnologia de contêiner Kubernetes. Como explica Baumgart, "Queremos harmonizar toda a nossa infraestrutura em um cluster central do Kubernetes, onde oferecemos espaços de nomes para nossas equipes em um cluster gerenciado centralmente. Isso proporciona uma base sólida para as operações e ajuda a equipe a simplificar os processos.""

Instana's one of the core tools that manage our operations. Todas as nossas métricas, SLOs e SLIs são definidas dentro da Instana e acionam nossa cadeia de alerta. É a espinha dorsal da nossa equipe de SRE e toda a operação da plataforma. Tobias Baumgart Director, E-Commerce Platform Conrad Electronic International GmbH & Co. KG

Observação integrada em um ambiente contêinerizado "Quando se trata de cargas de trabalho volumosas e da complexidade que o Kubernetes apresenta, que vai muito além de simplesmente implantar em instâncias do Google Compute Engine, estamos bastante confiantes de que podemos superar isso," afirma Baumgart. "Nós adotamos uma abordagem sólida para testes de desempenho, e com o GCP, temos muita flexibilidade para implementar o Kubernetes em produção." Antes disso, sem uma solução de observação dedicada em funcionamento, a abordagem da Conrad Electronic para o monitoramento estava fragmentada, com foco em componentes específicos, como métricas de CPU, RAM ou JVM.Contudo, após a implementação de práticas de DevOps e a migração para uma arquitetura baseada em microsserviços, a Conrad Electronic percebeu a necessidade de uma plataforma de observabilidade completamente integrada que atua como uma única fonte de verdade. "Como nossas equipes e estratégias estavam mudando, precisávamos de uma solução que unisse todas as partes, criando transparência para uma transformação digital bem-sucedida", diz Baumgart. Quando a Conrad Electronic migrou do local para a GCP ela aplicou a solução Instana® observability para conseguir insights completos sobre como os aplicativos e serviços se comportaram. Desde a implantação do agente da Instana no Google App Engine até o uso do Google Cloud Functions, a instrumentação do Instana nos serviços do Google forneceu uma visão abrangente de toda a plataforma.

Aumentamos a transparência, o que implica em maior responsabilidade para as equipes de desenvolvimento.Conforme impulsionamos a plataforma com cada vez mais confiança, estamos percebendo que nossos sistemas estão funcionando e que as equipes estão resolvendo os problemas pelos quais são responsáveis. Tobias Baumgart Director, E-Commerce Platform Conrad Electronic International GmbH & Co. KG

Resolução mais rápida de incidentes, maior resiliência Para reduzir as violações do SLO, a equipe da Plataforma de E-Commerce cria painéis personalizados de indicadores de nível de serviço (SLI) e SLO que exibem e analisam o desempenho dos serviços ao longo do tempo. "Instana é uma das principais ferramentas que gerenciam nossas operações. Todas as nossas métricas, SLOs e SLIs são definidas dentro da Instana e acionam nossa cadeia de alerta. É a espinha dorsal da nossa equipe de SRE e toda a operação da plataforma", acrescenta Baumgart. Com a Instana implementada, a Conrad Electronic tem visibilidade e compreensão completas de seus microsserviços em contêiner na GCP, reduzindo o tempo necessário para monitorar, identificar, solucionar e resolver problemas de desempenho de aplicativos. “Temos mais transparência, o que dá mais responsabilidade às equipes de desenvolvimento”, diz Baumgart. “À medida que conduzimos a plataforma com cada vez mais confiança, vemos que nossos sistemas estão funcionando e que as equipes estão corrigindo problemas pelos quais são responsáveis.” Essa transparência permitiu que a Conrad Electronic introduzisse uma cultura post-mortem, que ajuda a superar problemas de produção, melhorar a comunicação da equipe e reduzir a necessidade de apontar o dedo. No geral, o sucesso e a produtividade das equipes aumentaram, o que tem um impacto positivo na resolução rápida de incidentes.