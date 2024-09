“Do ponto de vista dos custos, o IBM Netezza SaaS na AWS acertou em cheio na economia com um data warehouse em nuvem.

Do ponto de vista do esforço, foi simples migrarmos os dados e redirecionarmos nossa camada de BI sem fazer alterações nos nossos relatórios ou dashboards!

A seguir, abordaremos as opções disponíveis para nós à medida que migramos na direção de governança e dos metadados nos moldes de um lakehouse, tudo com o watsonx.data e a Netezza na integração com AWS.”



Karen Loose

Gerente de Desenvolvimento de Business Intelligence

Conestoga Wood Specialties Corporation