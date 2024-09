A Compuware elaborou uma estratégia de TI de duas plataformas na qual todos os sistemas estratégicos funcionam localmente em seu ambiente IBM Z, e todos os sistemas não essenciais são substituídos por soluções de software-como-serviço (SaaS) na nuvem pública, usando APIs RESTful para interagir com a lógica de negócios e dados no Z.Para aumentar ainda mais o valor dessa estratégia, a Compuware recentemente atualizou seu ambiente Z de servidores IBM z13 para IBM z14.

"O z14 nos dá maior eficiência em termos de energia e espaço, reduzindo significativamente o custo de operação de nossas instalações", diz Sisson."Os servidores de nova geração também oferecem um aumento de 15 por cento no desempenho do Java e nos dão a oportunidade de ganhar experiência com o novo recurso de criptografia pervasiva.Eles também estão nos ajudando a continuar nossa jornada DevOps em Z.”

Os dois servidores IBM z14 ZR1 implementados pela Compuware cabem em um rack padrão de 19 polegadas e são mais compactos fisicamente do que os servidores z13 que substituíram, cada um dos quais exigia mais do que um rack completo de espaço no data center.

"Pagamos ao nosso locador com base na metragem quadrada de nossos equipamentos, então antes pagávamos por dois racks de energia e espaço para cada z13", afirma Sisson. "Os servidores z14 cabem cada um em um único rack e também nos proporcionaram 16U de espaço vazio, permitindo-nos consolidar o HMC e alguns HW de rede de outros racks."

Um dos servidores z14 é usado principalmente para executar as aplicações estratégicas da Compuware, enquanto o segundo é usado para desenvolver todo o código para os produtos de software de mainframe da empresa. A empresa utiliza sistemas de armazenamento IBM DS8870 e está considerando uma atualização para os sistemas DS8880 para aproveitar os recursos de backup integrado na nuvem.

Agora, entrando no quinto ano de sua nova estratégia, a Compuware reduziu sua pegada de TI no local de 77 racks para apenas 12, eliminando 19 toneladas de equipamentos obsoletos no processo. A empresa realiza visitas de clientes ao seu data center, onde o espaço vazio no chão tem marcadores—ironicamente chamados de "tombstones"—detalhando os equipamentos que ocupavam o espaço e a quantidade de dinheiro que a Compuware economizou ao removê-los.

“Embora certamente tenhamos economizado milhões de dólares, esse exercício não foi principalmente sobre redução de custos”, observa Sisson.“Na verdade, queríamos eliminar a restrição de nosso cenário x86, que era um fator significativo de arrasto em nossos planos para um negócio mais rápido e eficiente.Substituir software x86 local por soluções SaaS significava que poderíamos acessar a mais recente funcionalidade de negócios sem nenhum custo ou complexidade de realmente executar o software nós mesmos.E conseguimos reciclar todas as economias de custo em inovação.”

Alcançar uma transição bem-sucedida para uma cultura DevOps requer que as empresas adotem integração e testes contínuos.A Compuware usa o IBM z/OS Provisioning Toolkit em combinação com uma de suas próprias ferramentas de automação para criar dinamicamente pacotes de teste executando IBM Db2 e IBM CICS.A empresa integrou um sistema de rastreamento de problemas de terceiros para permitir maior automação.